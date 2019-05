Ofrece Alberto Jiménez Merino construir nuevos hospitales integrales

El abanderado priísta acusó que los gobiernos panistas hicieron hospitales que se están cayendo, que no tienen médicos ni medicinas.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de Puebla, Alberto Jiménez Merino, al sostener una reunión con simpatizantes de Metlaltoyuca, se comprometió a construir hospitales integrales para subsanar el despido de 800 médicos y enfermeras del programa Prospera y así recuperar las 16 mil consultas diarias que se dejaron de dar.

Durante su gira de campaña advirtió: “Ya no queremos hospitales que solo sean cascarones, necesitamos hospitales integrales que tengan todos los servicios, que tengan médicos; acaban de correr a 800 médicos y enfermeras de lo que era el programa Prospera, si le echamos cuentas, de 20 consultas por cada uno estamos hablando que se dejaron de hacer 16 mil consultas diarias y lo que está pasando es que ya no estamos detectando enfermedades, ya no las estamos atendiendo y de repente vamos a tener muchos enfermos y eso destruye el tejido social”, refirió.

Jiménez Merino señaló que la salud debe ser una prioridad en la próxima administración estatal y acusó que los gobiernos panistas hicieron hospitales que se están cayendo, que no tienen médicos ni medicinas.

Reiteró que un nuevo comienzo también es un compromiso con la salud: “Por eso quiero comprometerme con lo que aquí me han dicho, con el Hospital Integral; vamos a hacerlo para el beneficio de las familias poblanas, pero haremos que tengan medicamentos y médicos, pues yo veo lugares donde una operación de urgencia la están programando hasta por 90 días”, expresó.

Sostuvo que hay casos como los hospitales de Cuetzalan y Huehuetla que se convirtieron en elefantes blancos dejando sin atención a los pobladores indígenas.

Asimismo, el abanderado tricolor se comprometió a destinar dos mil 500 millones de pesos para apoyar a emprendedores, a través de los cuales los productores de artesanías y de higo podrán acceder a un apoyo para fortalecer su negocio: “Necesitamos apoyar a las familias más necesitadas, a las más vulnerables, pero así como se hará realidad el apoyo a mujeres y niños, también lo será para los artesanos, y es que desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor, por lo que en Puebla me he comprometido a destinar por lo menos dos mil 500 millones de pesos”, dijo

Posteriormente, en el municipio de Pantepec, donde se hablan cuatro de las siete lenguas indígenas que se emplean en Puebla -totonaco, otomí, náhuatl y tepehua-, el abanderado tricolor refrendó sus compromisos para cubrir las necesidades básicas, entre ellas, salud, agua potable, asesoría jurídica y caminos rurales en buenas condiciones: “Y para nuestros pueblos originarios nuestro compromiso es apoyar las necesidades básicas de las familias, pero también a través de los caminos rurales que los comuniquen con otras comunidades, para que puedan salir y trasladarse para ir al médico, para vender o comprar insumos; son como las arterias del cuerpo para que haya comunicación, economía, apoyos para la alimentación y asesoría jurídica”, dijo.

Finalmente, el candidato ofreció detonar la producción de bambú en el estado y la utilización de este material con el cual se pueden elaborar corrales, muebles, jardineras, casas, bolsas y ropa, entre otras cosas.