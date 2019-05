Rechaza equipo de campaña de Jiménez Merino abandono del CEN

Valentín Meneses pidió el voto útil para su abanderado.

Tras rechazar que haya abandono por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), hacia el candidato al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alberto Jiménez Merino, Valentín Meneses Rojas anunció que para el cierre de campaña, estará la dirigente Claudia Ruiz Massieu, e indicó que será el domingo 26 con una caminata y evento frente a las instalaciones del Comité Municipal.

En rueda de prensa acompañado de José Ramón Fernández, Víctor Manuel Carreto, y Jorge Morales Alducin, el coordinador de campaña, informó que se estima que habrá cerca de cinco mil personas de la capital y municipios cercanos, quienes deberán llegar por sus propios medios al lugar ya que no habrá acarreo.

Dijo que quien presidirá el mitin de cierre de campaña será la presidenta nacional Claudia Ruiz Massieu después de que se realice una caminata que partirá sobre Avenida Reforma y 11 sur, llegará a la 2 sur donde dará vuelta para subir nuevamente sobre la calle 5 Oriente hasta llegar al Comité Municipal donde habrá un templete.

Al ser cuestionado sobre el abandono que se dio por parte de la dirigencia nacional luego de que solo en una ocasión ha estado presente Claudia Ruiz que fue el inicio de la campaña, además de que el día del debate estuvieron presentes los dirigentes nacionales Yeidckol Polevnsky de Morena, apoyando a Luis Miguel Barbosa, y Marko Cortés Mendoza del PAN apoyando a Enrique Cárdenas, Meneses Rojas dijo que su candidato no necesita “vejigas para nadar”.

Aseguró que la presencia de los dirigentes nacionales de los partidos señalados se debe a que saben que la gente no acepta sus proyectos y por lo tanto tienen que estar ayudando a sus candidatos que cada día se acusan por ver quién es el que tiene más puntos en contra.

Por el voto útil

Valentín Meneses, en la rueda de prensa a poco más de una semana de que se lleve el proceso, pidió el voto útil para su abanderado y advirtió que elegir al morenista Miguel Barbosa o al candidato del PAN, Enrique Cárdenas, sería un error pues no representan ni dan certeza ni certidumbre de que haya reconciliación en Puebla.

Afirmó que contrario a sus contendientes, el abanderado del PRI “tiene una hoja de servicio limpia, que no está manchada de corrupción, en la que no hay señalamiento alguno”, no obstante el haber “manejado miles de millones de pesos” cuando fue secretario de Desarrollo Rural en dos sexenios.

En ese sentido, refirió que “los otros candidatos” tienen negativos que no los dejarán pasar y la gente no votará por ellos porque existe la duda de sus riquezas, como se dejó ver en el único debate organizado por la autoridad electoral.

“Pedimos un voto libre, sin presiones, ni compras, ni intimidaciones. Es un momento muy importante y de definiciones. Vamos por una elección donde está en juego el futuro del estado”, dijo Meneses.

Enfatizó que la población ya no quiere confrontaciones ni polarizaciones, y Jiménez Merino es un hombre conciliador en los hechos.

En la defensa de su candidato expresó: “Alberto tiene el peso, tiene la fortaleza de transitar en estas aguas turbias, que es la elección, cuando vemos que los candidatos se despachan con la cuchara grande…, nosotros hacemos una campaña decente, con sentido social, directa, en contacto del pueblo con el pueblo”.

De la renuncia de algunos cenecistas como Maritza Marín aseguró: “Nos va a hacer ganar el campo, nos va a hacer ganar el interior del estado, y todos aquellos que están luchando, persuadiendo, a votar por el candidato de la transparencia”.

El presidente del Comité municipal del PRI, Víctor Manuel Carreto, señaló que las diversas organizaciones adheridas al PRI han mostrado su apoyo al abanderado priista, incluidas fracciones como la CNC, que a nivel nacional, lo respalda. Los que se fueron, estimó, se fueron solos pues la estructura del PRI se queda.

Precisó que los que renunciaron ya no tienen retorno en las filas del PRI, y los calificó de manzanas podridas.