Ayuntamiento solo aguarda envío de recursos del gobierno estatal para ejecutar obra por 39.9 mdp

El secretario de Infraestructura, José Israel Román Romano, presentó a los regidores un proyecto con 14 acciones para rehabilitar todo el perímetro del Centro Histórico por 30 millones de pesos.

Al reportar que el gobierno del estado no ha direccionado los recursos pactados en el convenio signado el nueve de abril por alrededor de 19.9 millones de pesos para comenzar a ejecutar obra conjunta en beneficio de los ciudadanos, el secretario de Infraestructura José Israel Román Romano presentó a los regidores un proyecto con 14 acciones para rehabilitar todo el perímetro del Centro Histórico por 30 millones de pesos, aunque aún no cuenta con el capital.

La regidora del PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, pidió al secretario acelerar las acciones burocráticas para bajar el recurso y con el aporte del Ayuntamiento se sumen casi 39.9 millones de pesos.

Román Romano indicó que las obras comenzarán a detonarse hasta que el gobierno interino libere el recurso establecido.

Díaz de Rivera Hernández reprobó con “doble tache al gobierno estatal porque aunque sea interino debe trabajar y proporcionar el recurso”.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el secretario de Finanzas Jorge Estefan Chidiac, firmaron un convenio para ejecutar 14 vialidades, refrendó Román Romano a los regidores.

Priorizó la calendarización del programa con el lanzamiento de la convocatoria para licitarse en junio, el arranque de las obras en julio y en agosto el trabajo deberá estar perfectamente terminado.

Pero la panista advirtió que realmente no existe una fecha fatal para la entrega de esos 19.9 millones de pesos, que la administración estatal debe entregar al Ayuntamiento, por esa causa no existe garantía alguna de hacer valer con hechos reales la calendarización compartida.

“Nosotros ya pusimos los 19 millones de pesos y el gobierno del estado sigue sin poner su parte; no podemos hacer las obras porque no es pretexto que haya sido un gobierno interino para dejarnos sin ese dinero que podemos aprovechar; ya son siete meses de gestión y no se nota”.

En ese contexto, el funcionario indicó que espera que al capital arribe en breve, al justificar que el trabajo de la autoridad estatal es mayúsculo porque debe atender a los 217 municipios de la entidad.

Va por el corazón de Puebla

Insistió que el carecer de recursos no es excusa para delinear el plan para intervenir el Centro Histórico a través de 14 acciones contundentes.

Explicó que se destinarán 15 y 15 millones de pesos en las zonas norte y sur del también llamado primer cuadro de la ciudad para tener una proyección mayor en los trabajos.

Las acciones contemplan la renivelación de adoquines y reposición de lajas de cantera en banquetas o de concreto, reparación o sustitución de la huella podotáctil, recuperación de señalética tipo braile, mantenimiento a la señalética tanto turística como de transito vial, además del retiro de anuncios publicitarios bajo los criterios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el retiro de las casetas telefónicas previo a un dictamen y reubicación de contenedores de basura.

Obtención de recursos

Explicó de la existencia de varias formas de obtener el monto, como solicitar recursos extraordinarios propios del Ayuntamiento, a la Federación y a la Unesco o de otras economías.

“Nosotros no encabezamos el proyectos del Centro Histórico, lo lleva (la) Gerencia, las acciones descritas son de infraestructuras pero lo ideal para la intervención son 30 millones de pesos”

Un millón de pesos para reparar concreto hidráulico

José Israel Román reveló que la dependencia a su cargo destinará un millón de pesos para rehabilitar el tendido de concreto hidráulico de los bulevares 5 de Mayo y Esteban de Antuñano y la 31 Poniente-Oriente por ser vialidades que cuentan con baches pese a que tenían un supuesto periodo de vida de 20 años.

“Tienen un deterioro y se les dará su mantenimiento, es como bacheo, pero con concreto hidráulico especial, que se llama MR-45”, subrayó.