La campaña "no es fácil porque no está uno acostumbrado": Enrique Cárdenas

Mencionó que tiene el apoyo de los ciudadanos, especialmente de quienes ven que el gobierno federal no hace bien las cosas, además, va por el voto de los indecisos.

A una semana de concluir las campañas electorales, el candidato del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, reconoció que su falta de experiencia en la política, provocó que este periodo electoral fuera difícil. Cárdenas Sánchez quien se asumió como independiente, a pesar de estar abanderando a tres fuerzas políticas, refirió que no fue un tema fácil para él emerger de una organización civil, "Sumamos", y después ser arropado por partidos políticos, a los que en su momento crítico.

En Tehuacán, donde ofreció una conferencia de prensa, refirió que poco a poco se ha involucrado en los temas político- electorales y en los problemas que los ciudadanos demandan resolver, por lo que pidió lo favorezcan con su voto, el próximo 2 de junio, pues quiere el bienestar de las familias poblanas.

"No es normal que un candidato ciudadano de pronto esté siendo arropado por varios partidos políticos, y pues ha sido una experiencia muy positiva en la cual hemos aprendido todos y que puede ser un camino muy interesante para los partidos, para su cercanía con la sociedad, para que pueda ir trabajando en conjunto, es lo que queríamos demostrar que se puede trabajar, que se puede demostrar, tener esta cercanía (...) No es fácil porque no está uno acostumbrado, pero no por no estar acostumbrado es imposible, al contrario, se abren caminos", refirió.

El candidato oriundo de Coahuila, quien busca la gubernatura de Puebla, afirmó que en la entidad se vivirá una elección de estado y, sin pruebas en mano, acusó que el Gobierno Federal está influyendo para que la elección a gobernador la gane Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó que por medio de los programas sociales, los ciudadanos están siendo condicionados para que voten por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla".

Cárdenas Sánchez, quien en su momento buscó la candidatura al gobierno del estado por Morena, criticó al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al señalar que está cometiendo "errores garrafales", dijo.

Desde esa demarcación, el candidato a gobernador pidió el voto de los ciudadanos, a cambio prometió implementar estrategias para lograr el desarrollo económico, de infraestructura para logra que las familias vivan bien, en paz y con seguridad.

AMLO comete errores garrafales: Cárdenas

"A nivel nacional se comenten errores garrafales que están hundiendo la economía y que por la razón que sea no ayuda para que haya mayor prosperidad para la gente, eso es lo que está sucediendo", dijo el abanderado del PAN, PRD y MC.

El candidato a gobernador refirió que sabrá cómo levantar a las instituciones públicas, por lo que entero que de ganar la gubernatura el 2 de junio trabajará por el bien de los ciudadanos.

Espera a 3 mil ciudadanos en su cierre de campaña en Tehuacán

Cárdenas Sánchez anunció que uno de sus cierres de campaña será en Tehuacán, el domingo a las 11:00 horas, estará acompañado por uno de los coordinadores del PRD, Fernando Belauzarán, conclusión de proselitismo para el que espera la concentración de 3 mil ciudadanos.

Dijo que tiene buenas intenciones para el estado, pues se asumió como una persona honesta, por lo que pidió el apoyo ciudadano rumbo al 2 de junio día de la elección extraordinaria.