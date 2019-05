Derivado de las múltiples irregularidades observadas en el desarrollo de operación de las video-cámaras de vigilancia, conocidas como ventanas ciudadanas, el coordinador de los regidores del PAN, Enrique Guevara, denunciará ante la Contraloría Municipal a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) a cargo de María de Lourdes Rosales Martínez.

Reveló que la secretaría de Rosales Martínez al comienzo ha duplicado duplicó pagos a las dos empresas que prestan el servicio: Right Source Bussines Solutions y Mizco.

Entre las irregularidades destaca Right Source Bussines Solutions subcontrató a la empresa Design Tek Lab para el retiro de mil ventanas ciudadanas.

Recordó que la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco favoreció con contrato directo y sin licitación a sus empresas amigas: Right Source Bussines Solutions y Mizco.

“Design Tek Lab no tiene contrato con el ayuntamiento y está quitando las ventanas ciudadanas porque está subcontratada por la empresa Right Source, van y quitan, el cerebro por eso no se visualiza la imagen o imágenes o cuando hablas al Deri y te piden que te contactes con la empresa y nunca hubo contrato con el ayuntamiento ¿por qué esta empresa, que no tiene contrató hace las modificaciones? y cuando le hablas no te contesta; ahí está la pulcritud de estas transparentes autoridades que no mienten, no roban y no traicionan”, subrayó.