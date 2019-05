Luis Miguel Barbosa Huerta rescatará el antiguo Palacio de Gobierno ubicado en Avenida Reforma, en el Centro Histórico de la capital poblana, pues el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" reiteró que no vivirá en Casa Puebla, además, abrió la posibilidad de regresar el Centro Integral de Servicios (CIS).

En entrevista en Tulcingo del Valle, el candidato a gobernador refirió que cuando lleguen visitas, los actos protocolarios serán en el Edificio de Protocolos, pues reiteró que casa Puebla se convertirá en el Centro de Cultura de los Pueblos Originarios.

Dijo que ya encargó a su esposa, Rosario Orozco Caballero, rentar una vivienda en la capital de Puebla para que ahí vivan durante los cinco años y medio que será gobernador, pues aseguró que el 2 de junio las y los ciudadanos poblanos lo favorecerán con su voto.

"Ya le dije a mi esposa que se ponga a buscar una casa para rentarla, no sé dónde podrá encontrar una casa para que yo viva. Respecto a las visitas protocolarias sé que hay un Salón de Protocolos, ahí voy a recibir a la gente que venga, de otra forma estaré en el CIS si es que encuentro que en el CIS sea costeable mantenerlo si no devolverlo o me voy a despachar ahí a Reforma. Yo creo que ahí en Reforma podemos devolver el Palacio de Gobierno, lo que fue Palacio de Gobierno", refirió el candidato a gobernador.