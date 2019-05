Ante la falta de acciones reales para contener el ambulantaje, los informales mantienen reinado en las vialidades del corazón de Puebla con un ejército de mil 200, lamentó el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, al acentuar que únicamente se evita la instalación sobre la 5 de Mayo durante algunas horas del día.

Durante la presentación de la campaña “Tu voto vale”, obsequiará descuentos del 5 por ciento hasta los 20 puntos porcentuales en más de cuatro mil comercios, además de servicios a ciudadanos que hayan participado en la contienda gubernamental con su sufragio, el dirigente empresarial advirtió que la demagogia es uno de los sellos de la administración de “Juntos Haremos Historia”.

En ese marco reprobó también el actuar y proceder de diversos regidores y funcionarios por dar la impresión de privilegiar el caos, la competencia desleal y castigar al comercio establecido con cualquier pretexto como simple medida recaudatoria.

“Las autoridades deben demostrar con hechos lo que necesitamos para el bien común, no es posible que a siete meses de su entrada a la presidencia no existan avances reales”.

Ellos justifican que los generadores de fuentes laborales solo se dedican a criticar, pero sin aportaciones, pero el sector empresarial está abierto, incluso a quién quiera su formalización de forma gratuita, desde la primera charla con la alcaldesa y su equipo, “se le compartió la iniciativa”.

Además recordó que los empresarios para dar una salida para despresurizar el comercio informal de las calles del Centro Histórico sugirieron revisar el diseño de mercados rodantes para que apoyen abasto en mil 200 colonias de Puebla con el propósito de que puedan tener ingresos, siempre y cuando, vendan productos legales.

Estimó que un punto de acuerdo que se planteó para llevar al Cabildo por parte de regidores evidenció que no ha pasado nada más.

“El tema realmente no se ha subido en el cabildo municipal, no se da vista a las áreas correspondientes y no sabemos sí es la veda, no tienen el documento o qué pasa o qué quieren”.