Primera ministra británica podría renunciar este viernes

La dimisión de Theresa May anunciará un nuevo enfoque sobre las estancadas negociaciones del "brexit" que han asediado su mandato, indican medios locales.

Theresa May podría anunciar su renuncia como primera ministra de Reino Unido el viernes, informaron hoy la mayoría de los periódicos nacionales del país.



La renuncia de May activará una contienda entre los ministros de alto nivel para sustituirla como líder del Partido Conservador y anunciará un nuevo enfoque sobre las estancadas negociaciones del "brexit" que han asediado a su mandato, dijeron los medios locales.



El golpe más reciente contra May ocurrió el miércoles en la noche, cuando uno de sus más firmes defensores, la lideresa de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, renunció.



Leadsom dijo que no podría presentar al Parlamento la iniciativa de ley de retirada de la primera ministra, que May planea dar a conocer el viernes, porque se opone a un segundo referéndum.



Ante la creciente oposición entre los parlamentarios del propio Partido Conservador de May, un número importantes ministros de la primera ministra trató en vano el miércoles de convencer a May de que diera marcha atrás a su propuesta iniciativa de ley de retirada y de que anunciara su renuncia.



May tiene prevista una reunión el viernes con Graham Brady, presidente del Comité 1992 que representa a los parlamentarios conservadores en la Cámara de los Comunes, para discutir si la primera ministra debe renunciar, dijeron diarios en Londres.



Brady tendrá cartas selladas de miembros del comité con sus veredictos sobre si se deben cambiar las reglas para permitir un voto de confianza inmediato sobre May, agregaron los diarios.



Downing Street dijo que May aún tiene intención de presentar su iniciativa de ley a la Cámara de los Comunes a principios de junio, pero se espera ampliamente que sea derrotada de nuevo, como sucedió en las tres ocasiones previas en que fue presentada la iniciativa.



El drama ocurre cuando millones de personas en Reino Unido emiten sus votos hoy en las elecciones del Parlamento Europeo.



Actualmente, Reino Unido tiene planeado dejar la Unión Europea para el 31 de octubre.

Con información de Xinhua.