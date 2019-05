Estudiante UDLAP presenta obra de teatro sobre el abuso infantil

“El teatro tiene que dejarte un mensaje, hacer pensar y reflexionar, además de reír y llorar” comentó la estudiante UDLAP Dayanne Carrasco Rojas.

Como parte de la formación integral que reciben los estudiantes de la Licenciatura en Teatro de la UDLAP, Dayanne Carrasco Rojas estudiante del último semestre dirigió y presentó la puesta en escena “Valentina y la sombra del diablo” de la dramaturga mexicana Verónica Maldonado.

“Valentina es una niña que tiene miedo a una sombra que hay en su cuarto porque le hace cosas malas. Los niños entienden lo que es el miedo, a no quedarse callados y los adultos entienden el mensaje duro, ya que la obra aborda el tema del abuso infantil. Se me hizo un tema interesante porque casi nadie lo trata menos en una obra de teatro” afirmó la estudiante de teatro Dayanne Carrasco Rojas.

Dayanne, entusiasta del teatro desde temprana edad, en su labor como artista en proceso, considera que “el teatro tiene que dejarte un mensaje, hacerte pensar y reflexionar, además de reír y llorar” tuvo una primera aproximación con la obra “Valentina y la sombra del diablo” en teatro mexicano uno de los cursos de la carrera de teatro y gracias al acercamiento con Verónica, obtuvo los créditos para poder producirla.

Cautivada por esta particular obra, la estudiante decidió montarla como parte de sus prácticas profesionales, las cuales, buscan evaluar el desempeño profesional, mediante los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la licenciatura, para desarrollar puestas en escena, razón por la cual Dayanne se vio envuelta en este proceso, en el cual gracias a su autogestión y con apoyo de diversas materias logró la realización de su proyecto exitosamente. También tuvo que gestionar un espacio, “en el proceso descubrió que Paloma y Ana Paula, egresadas de la UDLAP, tienen un espacio, las contacté, llegamos a un acuerdo y firmamos un contrato” expresó.

Finalmente, respecto a su experiencia como parte del cierre de su formación profesional en la UDLAP, la estudiante comentó que fue un proceso de grandes aprendizajes, llevados de la mano de su elenco, el cual está compuesto por jóvenes de teatro de la universidad. “Estaba a una hora de estrenar y todavía había cosas que ajustar, pero no me arrepiento de nada, considero que cada decisión tomada en el proceso fue la correcta, siempre respaldada por mi equipo y mi familia. Sin duda, la UDLAP me dio las herramientas para poder hacerlo lo mejor posible, definitivamente es una experiencia gratificante” puntualizó.

Dayanne ha sido parte de diversos proyectos teatrales, como “El retablo de las maravillas” para el Festival Shakespeare Cervantes, “La ronda” de Arthur Schnitzler, “La hebra del ser” con Martin Balmaceda y “El juicio” basada en las brujas de Salem, razón por la cual, a punto de graduarse como parte de la generación 75 de la UDLAP, espera seguir el camino de la actuación y la dirección.