Prohibir el efectivo en ciertos pagos, posible a corto plazo: Citibanamex

Torres Cantú aseguró que esta propuesta ya se platicó con las autoridades correspondientes.

En los próximos tres años es posible acabar con el uso de efectivo en el país, pero para estimular que los mexicanos utilicen medios electrónicos se debe prohibir que paguen con dinero físico los servicios públicos, casetas o hasta gasolina.

Así lo dijo el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, quien aseguró que esta propuesta ya se platicó con las autoridades correspondientes, porque “se debe dar un empujón a que todo mundo adoptemos verdaderamente pagos electrónicos”.

Retirar el efectivo del país será posible con la implementación de la plataforma Cobro Digital (CoDi), que son los pagos o cobros desde el celular con códigos QR, el cual no costará nada a los usuarios, aseguró el directivo durante un evento organizado por la industria de capital privado.

“Para que se adopte estamos convencidos de que ciertos pagos de la economía se tienen que prohibir, es decir, ya no recibir efectivo, como ejemplo, y hay mucha coincidencia de la administración actual en este proyecto, las casetas de las autopistas; si tienes suficiente dinero en coche e ir de León a Guadalajara, por qué no tienes una cuenta bancaria”.

Aseguró que para algunas personas los costos de los servicios bancarios podrían ser un motivo por el cual no tienen una cuenta, pero “con QR el pago no cuesta absolutamente nada; el pagar gasolina también debería prohibirse recibir efectivo, la mayor parte de la gasolina robada se vende en gasolineras normales, no está bien que recibamos efectivo”, argumentó.

En abril pasado, algunos bancos ya comenzaron con las pruebas piloto del CoDi, pero será en septiembre próximo cuando sea obligatorio para todas las instituciones bancarias.

De esta manera, a partir de septiembre de 2019, las personas podrán vivir su vida diaria sin efectivo, a menos que no quieran abrir una cuenta porque operan en la informalidad o hacen actividades ilícitas, argumentó el directivo.