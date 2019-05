Operadoras de telefonía móvil japonesa posponen ventas de nuevos Huawei

KDDI y SoftBank explicaron que tomaron la decisión, debido a que no está claro si la empresa estadounidense Google continuará brindando servicios.

Las compañías KDDI y SoftBank, principales operadoras de servicios de telefonía móvil en Japón, decidieron postergar la ventas de los nuevos teléfonos inteligentes del gigante chino Huawei, ante las dudas sobre el uso del sistema operativo Android por las restricciones estadounidenses.

KDDI y SoftBank explicaron que tomaron la decisión, debido a que no está claro si la empresa estadounidense Google continuará brindando servicios, incluido el acceso a Android, a Huawei por la reciente declaración de emergencia nacional tecnológica declarada por Estados Unidos.

La administración del presidente Donad Trump declaró la semana pasada una "emergencia nacional", lo que le permitió ingresar a varias empresas a la “lista negra” como riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluido el gigante chino.

En respuesta, Google, cuyo sistema operativo móvil Android funciona con la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, anunció en días pasados que cortaría sus lazos con Huawei, lo que impediría a la compañía acceder a sus aplicaciones, incluidas Gmail y Google Maps, Google Play y YouTube.

Pese a que Departamento de Comercio de los Estados Unidos decidió aplazar por 90 días las restricciones que prohíben a empresas estadounidenses suministraran componentes al gigante chino, KDDI y SoftBank consideraron necesario aplazar las ventas de los nuevos Huawei, programadas para fines de mes.

"Necesitamos verificar si nuestros clientes podrán usar de manera segura los teléfonos inteligentes de Huawei, en medio de las preocupaciones sobre los movimientos (futuros) de Google", indicó un portavoz de SoftBank, según un reporte de la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Google informó el martes en un comunicado que podrá proporcionar actualizaciones de software y parches de seguridad a los teléfonos inteligentes existentes de Huawei, luego de que el Departamento de Comercio estadounidense decidió reducir las restricciones.

Sin embargo, KDDI Co. consideró que sigue habiendo dudas sobre los servicios para los nuevos teléfonos inteligentes de Huawei, ya que no se sabe si las aplicaciones populares como Gmail y YouTube ofrecidas por Google se podrán usar en un futuro en sus nuevos modelos.

La unidad de teléfonos móviles del gigante de comercio electrónico Rakuten Inc. y NTT Docomo Inc. -otros importantes operadores de telefonía móvil en Japón- también podría tomar una medida similar sobre las ventas de los nuevos modelos de Huawei, que serán lanzados en el verano.

Ante la decisión de las operadoras de servicios de telefonía móvil en Japón, la unidad japonesa de Huawei, dijo que lanzará sus últimos modelos a través de otros canales de venta, como tiendas de electrodomésticos a partir del próximo viernes.

El fabricante de teléfonos móviles chino se colocó como el quinto mayor volumen de envíos de teléfonos inteligentes en Japón, con un 6.2 por ciento del total de ventas en el pasado año fiscal, terminado en marzo, después de Apple Inc., Sharp, Sony Mobile Communications Inc. y Samsung Electronics Co.