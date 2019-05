Las renuncias de priístas favorecen a la base: Alberto Jiménez Merino

Reiteró el exhorto al INE y al Gobierno del Estado para que llamen la atención a las autoridades municipales que “han querido meter las manos” en el proceso.

El candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, indicó que a una semana de que se lleve a cabo el proceso electoral son más los que se han sumado al proyecto que los que se fueron por intereses personales.

Previo a su cierre de campaña, en el que estará la presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, expresó que algunos personajes desde hace tiempo ya no estaban en el partido y lo importante es que otros grupos que son de la base de diferentes institutos políticos han decidido sumarse.

Señaló que son los priístas que no ambicionaron el poder, que no ocuparon cargos públicos, los que votan por convicción, siguen fieles al proyecto, pero se han sumado otras personas.

El abanderado tricolor recordó que la semana pasada militantes de Nueva Alianza se unieron al proyecto político de “Un nuevo comienzo”, insistiendo que por dignidad decidieron sumarse a su campaña.

Comentó que públicamente le dio la bienvenida a Florencio Flores y a todos los militantes de Nueva Alianza que se unieron, ya que hay un compromiso “aquí; de verdad que no mentimos, de verdad que no robamos, de verdad que no traicionamos”.

“Esa es la fórmula que nosotros aplicamos toda la vida, no como otros que hay, que los vemos haciendo lo contrario a lo que dijeron, por eso y con un gran respeto a la persona y a la dignidad de todos los integrantes de Nueva Alianza, bienvenidos para apoyar un nuevo comienzo”.

Asimismo, reiteró el exhorto tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Gobierno del Estado para que tome nota y llame la atención a las autoridades municipales porque han querido meter las manos en el proceso.

“Yo le pido al Instituto Nacional Electoral (INE) que tome nota de este seguimiento, pues funcionarios menores de la Secretaría General de Gobierno han estado entrometiéndose con presidentes municipales priistas para darles línea para votar por otro candidato, así también le pido que la Secretaría General de Gobierno tome nota de este incidente para que llame al presidente de Yaonahuac”.

Jiménez Merino insistió en pedir al gobierno interino respeto a la autonomía de las administraciones municipales, al lamentar que cada vez que acude a algún lugar ocurren cosas extrañas con el actuar de los agentes de vialidad: “También he escuchado con mucha atención de lo que aquí se ha dicho respecto de los últimos operativos de los agentes de vialidad, por eso quiero pedir al gobernador interino que nos haga favor de revisar el actuar de la Dirección General de Vialidad, pues parece coincidencia que cuando el candidato de ‘Un nuevo comienzo’ va a un lugar como Tetela, sucedan cosas extrañas”.

Dijo que no hizo grandes eventos y, del 31 de marzo a la fecha, ha visitado más de 115 municipios y convivió con miles de simpatizantes que le externaron su apoyo para las elecciones del próximo 2 de junio.

El tricolor triunfará en las elecciones extraordinarias del 2 de junio, sostuvo, como ganó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación que hizo el partido Morena por el programa “Mujer Segura”.

Sobre la resolución del Tribunal en torno a su propuesta de apoyo a las mujeres, indicó: “Al parecer esta propuesta de Mujer Segura despertó el espíritu fifí y conservador de Morena y metieron una impugnación ante el Instituto Nacional Electoral, objetando este programa y pidiendo que se cancelara también. Quiero anunciarles la victoria jurídica que ‘Un nuevo comienzo’ ha tenido ante el INE para seguir con el programa Mujer Segura, al igual que el 2 de junio tendremos una victoria por la gubernatura de Puebla para beneficio de todos los poblanos”, detalló.