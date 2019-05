Cierra campaña Merino con el cobijo de la dirigencia nacional

“Los poblanos están hasta la madre”, asegura el abanderado tricolor.

Tras recorrer 126 municipios, el candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, cerró campaña con el respaldo de la presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, así como de Beatriz Paredes Rangel, asegurando que la encuesta del 2 de junio que es la válida, será ganada por él.

Luego de realizar una marcha del Paseo Bravo a la sede del Comité Municipal del PRI ubicada en la 5 Poniente, el candidato tras escuchar el mensaje de respaldo de Ruiz Massieu, sostuvo: “los poblanos están hasta la madre por la inseguridad, porque les suspendieron los apoyos sociales, están hasta la madre que se no se actúa por parte de las autoridades federales y estatales”.

Ante simpatizantes con gorras principalmente de la Confederación Nacional Campesina, pidió que no se dejen llevar por quienes sólo están presumiendo quién es el más corrupto, sino por quien sabe que va a resolver los problemas que se enfrentan.

Puntualizó que unos dejaron de entregar los apoyos a las clases populares, pero los otros dejaron una deuda de 30 mil millones de pesos que tendrán que pagar los poblanos en los próximos 50 años.

Jiménez Merino señaló que él no requirió de derroche para hacer una campaña, sino de caminar todos los días con la gente que lo conoce desde hace 27 años cuando comenzó su trabajo en Puebla.

Acompañado del ex gobernador Melquíades Morales Flores, del dirigente estatal Lorenzo Rivera Sosa, el aspirante a casa Puebla

El candidato ante los simpatizantes insistió “Abran bien los ojos. Las otras opciones, las otras dos opciones solo se han pasado este tiempo viendo quién se acusa más de actos de corrupción; no sé quién se vaya a llevar el campeonato porque aquí vamos a ganar la gubernatura el dos de junio”, arengó.

Reiteró su crítica al paso de los últimos dos gobiernos panistas, al asegurar que terminaron con la seguridad, las oportunidades de empleo y con los recursos naturales del estado. Agregó que existe una situación crítica en cuanto a la disponibilidad del agua pues “Puebla se está secando”.

Pidió a los votantes “no volver a equivocarse” cuando emitan su voto el próximo domingo, y respaldar su propuesta al asegurar que cuenta con alternativas para solucionar esas problemáticas.

Coordinación con la Guardia Nacional

En materia de seguridad, el candidato citó que su gobierno tendría una adecuada coordinación con el gobierno federal y la próxima Guardia Nacional. En el rubro económico, indicó que destinaría 2 mil 500 millones de pesos anuales para los emprendedores y para crear nuevos negocios.

Ofreció la creación de una fiscalía para atender los feminicidios, poner en marcha el programa “Mujer Segura” mediante el que otorgaría a las poblanas 2 mil 500 pesos mensuales.

Propuso fortalecer los cuerpos policiacos estatales, su equipamiento, la profesionalización y la prueba de control de confianza, que él será el primero en realizar para predicar con el ejemplo, así como revisar las condiciones laborales, prestaciones y seguro de vida de los elementos, entre otras acciones.

Reiteró que la seguridad es la principal solicitud de la sociedad, la cual fue desatendida los últimos ocho años: “Para la seguridad, que es uno de los retos más grandes que tenemos y uno de los flagelos que más han lastimado a la sociedad, son varios los factores que nos han afectado, como la desatención de los gobiernos, especialmente de los últimos ocho años. He ido a comunidades donde las patrullas están ahí con las llantas ponchadas porque no tienen para repararlas y donde no hay elementos”.

Reactivar al campo

Reiteró el nuevo comienzo para el campo poblano, que es generador de ingresos, de empleo, y la fuente de agua para los centros de población urbana.

En su propuesta se establece que habrá un presupuesto anual de mil 500 millones de pesos para su fortalecimiento, pues en ocho años nunca se ha pasado de 350 millones por año, mientas en la última administración priista fue superior a los mil millones

Destacó que tiene que darse el apoyo oportuno con insumos para los productores, que las semillas, fertilizantes se entreguen a tiempo, que la entrega se compatible con inicio de lluvias

Apoyo social

Otra de sus propuestas consiste en crear un nuevo programa de desayunos escolares que, dijo, ya existía durante la gestión del exgobernador priista Melquiades Morales Flores, quien acudió al cierre de campaña.

Ruiz Massieu contra la “4ª T”

En su mensaje la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien aseguró que las administraciones panistas generaron pobreza, inseguridad, deuda pública y desestabilidad en el estado, pero ahora es Morena quien sigue atacando a la sociedad.

Criticó al gobierno federal, al asegurar que ha desmantelado los programas sociales y que ha recortado recursos para los hospitales.

“¿Queremos que Puebla siga estando endeudado, siga teniendo inseguridad, siga desmantelando los programas sociales?, Eso no queremos, no queremos un gobierno de Morena que siga quitándole los apoyos a los que más lo necesitan, que siga quitándole los apoyos a las mujeres, al campo, a los hospitales”, refirió.

Buena suerte a quienes se fueron

En entrevista al ser cuestionado el candidato sobre los priistas que abandonaron al partido tricolor para sumarse al candidato de Morena Luis Miguel Barbosa Huerta, respondió “A los priistas que se fueron a otro partido que les vaya bien… vamos a ganar, esa es la afectación que tenemos; no hay ningún recuento de daños. Por el contrario, el próximo dos de junio vamos a ganar”.

El respaldo

Al evento asistieron la presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Claudia Ruiz Massieu, el presidente estatal Lorenzo Rivera y la secretaria Xitlalic Ceja, Beatriz Paredes y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.