Militantes de Nueva Alianza se unieron al proyecto político de “Un nuevo comienzo”, por lo que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, dio la bienvenida a Florencio Flores, su representante, y a todos aquéllos que por dignidad decidieron sumarse a su campaña.

“Le doy la bienvenida a Florencio Flores y a todos los militantes de Nueva Alianza que se unen hoy a ‘Un nuevo comienzo’ aquí; de verdad que no mentimos, de verdad que no robamos, de verdad que no traicionamos, ésa es la fórmula que nosotros aplicamos toda la vida, no como otros que hay, que los vemos haciendo lo contrario a lo que dijeron, por eso y con un gran respeto a la persona y a la dignidad de todos los integrantes de Nueva Alianza, bienvenidos para apoyar un nuevo comienzo”, aseveró.