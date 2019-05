Lupita González apelará sanción por dopaje ante el TAS

“Estaría para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Lupita tendría tiempo para las marcas mínimas", explicó su abogado.

La marchista mexicana Guadalupe González declaró que jamás utilizó sustancias prohibidas para su rendimiento y cuenta con un pasaporte biológico limpio y en el cual tiene entre 10 o 12 controles.

Durante una conferencia de prensa, la medallista olímpica en Río de Janeiro 2016 señaló tajantemente que el tiempo que tiene como deportista: “No he necesitado de alguna sustancia o método para sacar ventaja”.

Comentó que cada tres meses actualiza su ubicación para pasar los controles antidopaje, ya que es un requisito por parte de Agencia Mundial (WADA, por sus siglas en inglés).

González informó que la sanción se debe a la mala defensa que llevó el caso, pero ahora cuenta con un nuevo abogado en el colombiano Andrés Charria, quien se encargará de su caso.

Para esta situación tendrá hasta el 9 de junio para que pueda apelar su suspensión ante el TAS.

El abogado Andrés Charría mencionó que ante esta situación la competidora estará fuera de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que será hasta enero venidero cuando se tenga una respuesta sobre la apelación.

“Estaría para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Lupita tendría tiempo para las marcas mínimas, es un proceso un poco largo es un principio porque son tres etapas para comenzar a echar andar al tribunal del deporte”, indicó.

Mientras eso suceda, la competidora seguirá el proceso marcado para seguir con la misión de ser parte de la delegación a Tokio 2020.

“El día en que se me notifica, me causó sorpresa. Es una situación que se me ha complicado con el paso del tiempo y por una asesoría inadecuada y una atleta que está a favor del juego limpio, nunca está preparada para estas situaciones”, puntualizó.