Totalmente renovado llega el show Twor Amigos Emmanuel & Mijares en concierto

Se presentarán el jueves 27 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano.

Una vez y porque la gente lo pidió, llegan dos grandes del escenario Emmanuel y Manuel Mijares con su Twor Amigos totalmente renovado, para presentarse en concierto el jueves 27 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano.

Hay que recordar que este proyecto de Twor Amigos, empezó en el 2013 en una entrega de premios y posteriormente se convirtió en un proyecto de gira, la cual gracias al enorme éxito, es todo un fenómeno musical que no se veía en los últimos años con tanta fuerza y sobre todo que durará tanto tiempo con un impresionante éxito en cada sede donde se presentan. En el caso de Puebla, se han presentado gran cantidad de veces con esta unión musical, teniendo diferentes escenarios incluyendo el Palenque.

Del show

Si bien es cierto que el espectáculo se anuncia con total renovación, es un hecho que tanto Manuel Mijares como Emmanuel, no pueden suprimir el ramillete de éxitos que tienen y que por consiguiente cantarán en el concierto. Sin embargo, los cambios más representativos podrían estar en el escenario en general, en el vestuario, orden de canciones, nuevos duetos y sorpresas.

Por lo tanto el concierto de casi tres horas, tendrá en su repertorio temas como: Chica de Humo, Al final, La vida caminaba sola, Que será, Sentirme vivo, Toda la vida, El rey azul, Tengo mucho que aprender de ti, Insoportablemente bella, Es mi mujer, La última Luna y muchos más éxitos de Emmanuel.

Por su parte Manuel Mijares deleitará con canciones como: El privilegio de amar, No hace falta, No se murió el amor, Soldado del Amor, Si me enamoro, Para amarnos más, Uno entre mil, Bella, Cuatro veces amor, Baño de mujeres, Me acordaré de ti, Poco a poco; entre muchas otras.

Un espectáculo con un opening bien armado donde cada intérprete tiene su momento, pero donde no puede faltar la presencia de ambos en el escenario cantando sus nuevas versiones de sus éxitos de todos los tiempos acompañados de sus músicos, coristas y bailarines; sin faltar el momento acústico de los artistas.

“Twor Amigos”, un show que vale la pena ver si no lo han visto o volverlo a ver para disfrutar de una de las mejores producciones y uniones artísticas de todos los tiempos, la cual seguirá con el paso de los años mientras las agendas de ambos artistas se acoplen, con la espectacular producción en general, el número impresionante de canciones que cantan tanto individualmente como en dueto y las sorpresas de cada show, lo que hace imposible renunciar a un espectáculo que llegó para quedarse.

Los boletos

Los boletos se puede adquirir en las taquillas del lugar sede o en el sistema electrónico de Súper Boletos en localidades de: Zona Gran Vip $3,960, Vip $3,520, Zona Especial y Preferente $2,475, Luneta $1,925, Balcón inferior $990, Balcón superior $550 pesos respectivamente.