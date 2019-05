Reformar el Código Penal para castigar negligencia en materia de protección civil

Seguirá la coordinación para el “Plan de contingencia Puebla”.

El presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, Gerardo Islas Maldonado anunció que se propondrá reformar el Código Penal del Estado de Puebla para castigar la negligencia de funcionarios públicos, tanto estatales como municipales que provoquen la pérdida de vidas humanas.

En entrevista luego de que se suspendió la sesión de su comisión, el legislador expuso que cualquier funcionario que es negligente ante situaciones como las que se han vivido en los últimos años, tienen que ser sancionados penalmente.

Comentó que hay que sancionar a quienes no tengan los protocolos debidamente actualizados y también por no informar a la población, además de que ahora con las nuevas tecnologías se tienen, y deben ser aplicados para salvaguardar a la población.

El presidente de la Comisión de Protección Civil, Gerardo Islas Maldonado, señaló que uno de los temas es el activar el “Plan de Contingencia Puebla”, se ha tenido una buena relación con la Secretaría General de Gobierno y el titular Fernando Manzanilla Prieto ha estado al pendiente y sobre todo ha informado de lo que ocurre con el Popocatépetl, los incendios forestales y las lluvias.

Explicó que éste plan de contingencia no tiene nada que ver con el Atlas de Riesgo de cada municipio, y lo que se atiende de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con fenómenos naturales como el huracán Earl, que azotó la región norte del estado en el 2016, además de los sismos de 2017.

Precisó que lo anterior articula a los tres niveles de gobierno para una pronta reacción ante los fenómenos naturales, y van desde montar un albergue para la rápida participación desde el ejército, como el gobierno y tomar decisiones de manera rápida.

Recordó que éste tipo de fenómenos pueden generar que se suspenda de manera general el suministro de agua potable en una región, pero con el plan se busca reestablecer.

Señaló que se trabajará con las universidades, y la sociedad civil para que se trabaje en el plan, y recordó que desde el gobierno de Antonio Gali ya se había comenzado a trabajar.

Al se cuestionado sobre el papel de los ayuntamientos que no actúan, indicó que al poner en riesgo la vida de los habitantes se buscará imponer sanciones a quienes no cumplan con los requerimientos, una vez que Puebla es un estado donde no se descartan los riesgos por volcán, la zona sísmica, las lluvias, incendios forestales.

Anunció que se trabajará para que quien no aplique el plan y no tenga actualizado los atlas de riesgo se le sancione, para ello deberá hacerse un análisis de quiénes no han cumplido con la tarea y se deberá modificar la ley

Sobre la creación de la Secretaría de Protección Civil, el legislador aclaró que sólo hay que reforzar la dirección, ya que se ha demostrado que el hacerlo sólo eleva el gasto corriente sin que se den los resultados que se esperan.

Precisó que no se trata de crear burocracia con una secretaría sino de que cada uno de los ayuntamientos cumpla con su función.