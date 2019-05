Focos Rojos en Ocoyucan; candidato pide seguridad

Aseguró que su equipo está bien prevenido, por lo que ya cuentan con personas para proteger la transparencia de los procesos electorales en las casillas.

Santa Clara Ocoyucan es uno de los puntos rojos en Puebla para la elección del domingo, donde además de votar para gobernador, hay comicios por la presidencia municipal.

En entrevista a Intolerancia Diario, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Pascual Tenahua Villa, advirtió que la elección se podría salir de control, por lo que solicitó seguridad.

Hace unos días el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que no hay focos rojos en Puebla para la elección de este domingo 2 de junio.

Sin embargo, el candidato de la coalición encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no opina lo mismo y pidió a las autoridades incrementar la seguridad.

Cabe destacar que este municipio es peleado por grupos de Antorcha Campesina, así como los de Morena, quienes el año pasado echaron abajo la elección por diversos disturbios.

-¿Quiénes son ellos?

-Antorcha Campesina, lo importantísimo va a ser que el gobierno nos mande seguridad.

Hace unos días el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha pedido a la Secretaría General de Gobierno (SGG) reforzar la vigilancia en los municipios de Ocoyucan, Cañada Morelos y Ahuazotepec, donde habrá elecciones extraordinarias a presidente municipal.

Se afirmó que representan un foco rojo por los antecedentes de violencia que han ocurrido en procesos electorales anteriores.

La advertencia

Con preocupación, el candidato de Morena, en la charla recordó incluso que el año pasado, a unos meses de la elección recibió una golpiza en el asalto a su casa.

Meses después, integrantes de Antorcha Campesina, le advirtieron que le podría ocurrir lo mismo sino no se bajaba.

Ya en campaña, no ha recibido ninguna amenaza, sin embargo, señaló que la violencia podría llegar al municipio.

Por lo tanto, pidió que se refuerce la seguridad el día de la jornada electoral, al ser un foco rojo la región.

Explicó el abanderado que se cuenta con entre dos y tres representantes de su coalición por cada una de las casillas que se utilizarán para la elección del 2 de junio en Puebla.

Por lo tanto, aseveró que se encuentra seguro de que las elecciones favorecerán a su coalición y es por eso que van a tener mucho cuidado, pero necesitan también de la seguridad del gobierno.

Indicó que fue enviada la solicitud a la Secretaría General de Gobierno para mayor seguridad, medidas con la que se evitarían posibles disturbios.

Aseveró que estos últimos días de campaña visitará rancherías, para seguir allegándose de adeptos.

Afirmó que al hacer sus recorridos de proselitismo ha tenido muy buena aceptación por parte de los ciudadanos quienes le han manifestado estar hartos de ser ocupados por algunas organizaciones sociales que únicamente velan por sus beneficios políticos y personales y se han olvidado de las verdaderas necesidades del municipio.

Destacó que su principal compromiso es con el pueblo de Ocoyucan, ya que él es originario del municipio y sabe de sus necesidades.

“Pido que el gobierno de Puebla o federal nos mande seguridad, porque es un foco rojo, pediría que nos tomen en cuenta de inmediato, porque pueden pasar cosas que se pueden prevenir”, dijo.

“Se solicitó por seguridad, pero no sabemos si se nos va a dar. Desde la pasada elección pedí seguridad para mí y no se me brindó nunca, eso es lo que nos preocupa”, advirtió.

“La parte opositora actúa mediante disturbios, como en la pasada elección que hubo disparos y robo de urnas”, dijo el candidato de Morena.

-¿Se puede repetir en esta elección?

-Ya se nos advirtió que se están preparando para eso.

“(…) Antorcha Campesina siempre nos ha ganado en la mesa, por eso ahora estamos bien preparados, tenemos un equipo”, señaló finalmente.

-¿Lo han amenazado directamente?

-Ahorita no, pero nos han informado que ahí andan carros rondando por la casa que no son del pueblo.

Detalló que se rumora que hay un grupo de choque listo en Atlixco, para que el día de la elección sino les están favoreciendo los resultados, reventar los comicios por la fuerza.

-¿Pide incluso elementos del Ejército?

-Sí, sería una buena colaboración del gobierno si nos lo manda se evitarían disturbios.