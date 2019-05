Prohibirá Miguel Barbosa nepotismo en la administración pública

El candidato se pronunció por mejorar los procesos de designación de los órganos autónomos en Puebla, pues los titulares son cercanos a quien gobernó el estado durante los últimos ocho años, denunció.

Las reformas a la Constitución Política de Puebla pretenden recomponer la organización en la administración pública, que el Poder Legislativo sea autónomo, que el Poder Judicial recupere su dignidad y que organismos autónomos no sean ocupados por familiares del gobernador en turno, pero además que todos hagan un trabajo independiente, sin presiones, en donde las libertad se respete sin violar las leyes, señaló el candidato a gobernador impulsado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El candidato a gobernador se pronunció por mejorar los procesos de designación de los órganos autónomos en Puebla, pues actualmente los titulares de los organismos son cercanos a quien gobernó el estado durante los últimos ocho años, a excepción del gobierno interino, situación que provoca que no se realice un trabajo eficiente en las instituciones.

A pregunta expresa de la familiaridad de la comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Gabriela Sierra Palacios, con los Moreno Valle Rosas y la familia de los Alonso Hidalgo, funcionaria quien ordenó varias sanciones al partido político Morena, Barbosa Huerta refirió que no señalará a nadie en particular, aunque insistió en que se tiene que dignificar la vida pública en el estado.

“A todos los órganos constitucionales, no voy a decir nada contra alguien porque no traigo un asunto de direccionar nada contra ninguno de los órganos, pero aquí en Puebla el sometimiento al Poder no solamente era de órganos constitucionales y autónomos vean al Tribunal Superior de Justicia, totalmente sometido al Ejecutivo, vean a la otra época del Congreso, antes de la llegada de esta legislatura totalmente sometida al Ejecutivo”, dijo.

El candidato a gobernador señaló que después del 2 de junio, seguro de ganar la elección, revisará los procedimientos legales para el cambio de titulares de los organismos, lo que debe concretarse en las Reformas Constitucionales que propone y que se presentarán durante la tercera semana de junio por medio de los Grupos Parlamentarios afines a él.

“Es un asunto que tiene que desahogarse si no hay una reforma antes, es una reforma constitucional por el Congreso local, yo soy candidato después, a partir del lunes seré gobernador electo, es un asunto que tienen que resolver los diputados, yo voy a proponer reformas a la Constitución Local para mejorar los procedimientos de designación, tenemos que mejorar los procedimiento de designación de todos los órganos constitucionales autónomos para que no sean constitucionales y familiares, es un esfuerzo colectivo”, dijo.

Señaló que es momento se una recomposición en la administración pública, pues lamentó que se haya permitido un sometimiento a los intereses económicos del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien a pesar de haber dejado el cargo siguió ordenando por medio de sus operadores políticos en el gobierno que concluyó el pasado 15 de diciembre.

Durante foros “Diálogos por el Bienestar de Puebla” se obtuvieron 21 mil propuestas

El equipo de “Juntos Haremos Historia en Puebla”, a través de su coordinador Ignacio Mier Velazco anunció que por medio de los foros “Diálogos por el Bienestar de Puebla” se obtuvieron 21 mil propuestas las que serán integradas al Plan de Desarrollo Estatal que encabece a partir de agosto Luis Miguel Barbosa Huerta, pues aseguraron que el voto le favorecerá el próximo 2 de junio.

Fueron cuatro ejes rectores para recoger las propuestas ciudadanas, estos son de Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; Recuperación del Campo; Desarrollo Económico y Disminución de la Desigualdad, durante los foros realizados en Amozoc, Tepeyahualco de Hidalgo, Nopalucan y Lara Grajales.

El equipo de campaña del candidato a gobernador convocó al voto de los ciudadanos, el próximo domingo, día de la elección extraordinaria, precisaron que Miguel Barbosa Huerta es el único candidato que ha recogido de forma directa las propuestas ciudadanas las que pondrá en marcha una vez que asuma el poder.

Las propuestas serán complementadas con las reformas constitucionales que impulsará Miguel Barbosa, pero se pondrá especial énfasis al tema de seguridad, ya que fue uno de los principales reclamos de las y los poblanos.