No se vale hacerse guajes, así llama Enrique Cárdenas a votar por él

En la capital poblana el candidato a gobernador cerró campaña este miércoles 29 de mayo, como lo marca la Ley Electoral.

El candidato a gobernador impulsado por el PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, reiteró que se enfrentará a una elección de Estado pero además señaló que la gubernatura aún no está definida, por lo que luchará para ganar la batalla el próximo domingo 2 de junio.

En la capital poblana el candidato a gobernador cerró campaña este miércoles 29 de mayo, como lo marca la Ley Electoral, desde donde llamó a los ciudadanos a "no hacerse guajes" y a salir a votar el próximo domingo pues de no hacerlo, no se vale arrepentirse, ahora, sostuvo, las y los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir el futuro para Puebla.

"Si se hacen guajes, entonces aguántense después no valen los lamentos posteriores, no valen, que si la inseguridad, que si me roban, no vale, si no votan, yo hago un llamado a votar, a que escojan bien y razonadamente a quien quieran, ni siquiera pido que voten por mi, voten por quien ustedes quieran", refirió el candidato.

Sus propuestas de gobierno fueron en seguridad y justicia, apoyo con estancias infantiles y para adultos mayores, pero además cada decisión de gobierno será consultada con un grupo de asesores ciudadanos.

De favorecerle el voto, el próximo domingo 2 de junio, la seguridad será su prioridad pues fue una de las demandas de los ciudadanos a lo largo de 60 días de campaña, refirió que trabajará en la otorgación de más equipamiento, capacitación, mejorar sueldos y condiciones laborales para los policías y evitar con ello que se coludan con las bandas de la delincuencia organizada.

En el distrito 16 en Puebla capital, los ciudadanos ofrecieron su respaldo al candidato común, Enrique Cárdenas Sánchez para que este 2 de junio obtenga el triunfo electoral en las urnas.

En el evento, estuvo acompañado por Jesús Zambrano Grijalva, ex dirigente nacional del PRD, partido que por cierto quien lo ha abandonado en la representación ante Mesas Directivas de Casilla; por Fernando Morales Martínez, dirigente del MC, quien pocas veces apareció en la promoción del voto y por la dirigencia estatal del PAN, principal partido que impulsó su candidatura.

El abanderado de las tres fuerzas políticas agradeció a los partidos que le arroparon para participar en este proceso electoral, pues fue la única forma en la que pudo participar, así que se comprometió a la atención en las siete regiones de la entidad.

Cárdenas Sánchez invitó a la población a sumarse a su proyecto, pues es el único que puede darle certeza, desarrollo y seguridad a todos los poblanos.

Dispone PAN de números y redes sociales para que ciudadanos denuncien anomalías el 2 de junio

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas reiteró la invitación que previamente hizo el candidato a gobernador Enrique Cárdenas Sánchez, para cuidar el voto, el próximo domingo y puso a disposición el número 2227 306854, para denunciar anomalías que se registren durante la jornada electoral.

El PAN impugnará la elección a gobernador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso de que los resultados no le favorezcan, por lo que convocó a los ciudadanos a contribuir con evidencias clave para formular un documento jurídico para proceder en contra del candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, principal rival electoral.

En conferencia de prensa, Huerta Villegas reiteró que por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter también se estarán recibiendo denuncias las que además serán canalizadas a las autoridades correspondientes.

“Estamos muy orgullos de Enrique Cárdenas, pero también estamos muy orgullosos y es nuestra carta de recomendación lo que hicieron los gobiernos panitas de Moreno Valle y Antonio Gali", dijo en conferencia de prensa.

Liderazgos panistas señalaron estarán atentos para defender el voto a favor del candidato a gobernador, ante lo que denominaron una elección de estado.