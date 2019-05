El voto del PRI se verá el 2 de junio, y habrá sorpresas, asegura Jiménez Merino

Indicó que los priistas no están mancos y van a dar la sorpresa.

A un día de que concluyan las campañas, el candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino sostuvo que no se pueden adelantar triunfadores, e indicó que los priistas no están mancos y van a dar la sorpresa ya que las encuestas de nada sirven la gente no acude a las urnas.

En entrevista el candidato del PRI a señaló que hay las condiciones de pegarle al millón de votos para garantizar su triunfo este 2 de junio, ya que en los más de 130 municipios que recorrió se tuvo contacto con la gente.

A pesar de que las encuestas lo ubican en tercer lugar de las preferencias electorales, el priista señaló que los poblanos saben identificar donde está el mejor proyecto para Puebla, y comentó que la frase que más se escuchaba es que estaban “hasta la madre” de la inseguridad y falta de apoyo por parte de las autoridades.

Subrayó que las encuestas siempre favorecerán a un favorito, pero ha quedado demostrado, dijo, que los sondeos sólo representan una radiografía del momento y no garantizan triunfos electorales.

Comentó que hace algunos años quien había estado arriba en las encuestas y ahora está del otro lado, pues perdió la elección.

El candidato convocó a los poblanos a tomar los 500 o mil pesos que lleguen ofrecerles, pero al momento de acudir a las urnas, elijan al PRI para garantizar un nuevo comienzo en Puebla, donde enfatizó que no pueden reinventarse las políticas públicas.

Reiteró: “Vamos a pegarle al millón de votos, la gente está muy entusiasmada, la gente dice cuando les preguntan por allá que por temas o presión que elegirán otra opción, pero ellos nos confían que apoyarán a nuestro proyecto”.

Certeza para inversionistas

En Tehuacán, el candidato ofreció otorgar certeza jurídica a inversionistas en el parque industrial de este municipio, a fin de impulsar la economía de la región y fortalecer las inversiones brindando seguridad, lo anterior, al sostener una reunión con empresarios de esta zona del estado.

“Mi compromiso con los empresarios de Tehuacán es darle continuidad al proceso de certeza jurídica hasta terminarlo, para dar garantía a los inversionistas que ahí puedan participar y que de esa manera podamos fortalecer el desarrollo económico de Tehuacán; estoy en la mejor disposición para firmarlo ante la autoridad, que pueda dar fe y certeza de que este compromiso será mi prioridad”, resaltó.

Asimismo, el abanderado tricolor planteó crear la fiscalía regional especial para Tehuacán y los municipios conurbados: “Mi compromiso como gobernador de Puebla es crear la fiscalía regional especial para Tehuacán y todos estos municipios vecinos, y si es necesario, abrir una regional en Ajalpan para desahogar todo el trabajo que se pueda concentrar en esta región”, precisó.

Finalmente, el candidato del pueblo propuso para “Un nuevo comienzo” emprender acciones a fin de mejorar el servicio de agua potable, construir plantas de tratamiento para tener ríos limpios y poner en marcha estrategias para prevenir el robo carretero a camiones de carga, pues es el principal delito en la región, además de recuperar las policías para las juntas auxiliares e instalar agencias móviles del Ministerio Público.