Adelanta Enrique Cárdenas que impugnará elección ante el TEPJF; pide a ciudadanos ser observadores electorales

Los partidos que abanderan la candidatura apenas registraron a 15 mil 150 representantes ante las 7 mil 671 Mesas Directivas de Casilla.

El candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, adelantó que impugnará la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para ello convocó a los ciudadanos a ser observadores electorales y a reportar por medio de su teléfono celular cualquier anomalía.

Además, ante la falta de representantes de las 7 mil 671 Mesas Directivas de Casilla, el candidato convocó a los ciudadanos a tomar fotografías de los resultados, inmediatamente como se reporten en las sábanas electorales, pues esto servirá como evidencia ante los magistrados.

La tarde de este martes, en San Felipe, durante su cierre de campaña, dijo que en las siguientes horas su equipo de campaña emitirá un tutorial para que los ciudadanos puedan tomar fotografías de sus votos, de las sábanas electorales y del desarrollo de la elección.

"Cuidemos el voto, algunos de ustedes estarán en las casillas, quienes no estén en las casillas traigan su celular bien cargado. Vamos a producir un tutorial para que todos los ciudadanos nos convirtamos en observadores en las elecciones y donde veamos algo inusual sepamos cómo levantar la evidencia, evidencia que pueda ser útil en los tribunales, no sólo anecdótica, no, evidencia que sea útil y, les vamos a pedir también que al momento de cerrar las casillas le saquen foto a la sabana, necesitamos fotografías de todas las sábanas. Les vamos a dar su tutorial, su curso en tres láminas para saber qué vamos hacer, pero convirtámonos todos en ciudadanos que cuidamos los votos en la voluntad popular, nuestra dignidad, que cuidemos lo que somos", dijo.

Cárdenas Sánchez se ubica en segundo lugar en todas las encuestas que hasta el momento han sido publicadas por diferentes casas editoriales, pero además, es el candidato a quien los partidos que impulsan han abandonado en las casillas, ya que no todos cumplieron con el registro de representantes partidistas ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

PRD abandona a Cárdenas Sánchez

Los partidos que abanderan la candidatura de Enrique Cárdenas Sánchez, apenas registraron a 15 mil 150 representantes ante las 7 mil 671 Mesas Directivas de Casilla, un número menor al reportado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla que tendrá más de 21 mil 657 representantes.

El PRD abandonó a Enrique Cárdenas Sánchez, no sólo en la promoción del voto, si no en el cuidado de las casillas pues apenas registró a mil 316 representantes ante las 7 mil 671 Mesas Directivas, cuando por cada casilla debe tener a una persona, al menos.

El PAN reportó a 7 mil 281 representantes partidistas y el MC registró ante el INE a 6 mil 553 representantes, tampoco cumplirán con la cobertura total, según el número de casillas a instalarse el próximo domingo día de la elección.

Ante la ausencia de representantes, el aspirante a la gubernatura convocó a los ciudadanos a apoyarlo para cuidar el voto, pero aun cuando está posicionado en segundo lugar en las preferencias electorales y con un margen alto, dijo que arreciará la promoción del voto en las próximas 24 horas que le restan de campaña electoral.

"Necesitamos hacer que empuje más, necesitamos hacer que empuje más, que toquemos las puertas de nuestros vecinos por convicción y también les voy a pedir una segunda cosa importante que cuidemos el voto, cada uno de nosotros de quienes estamos aquí (...) convirtámonos en garantes de la democracia, no a mano alzada como se hace en otros lados, esta es una consulta de a de veras, que si vale, que es legítima y por eso tenemos que asegurarnos que se haga bien, así es que yo les digo que vamos a ganar el domingo y vamos a tener que ganar por mucho para que no haya bronca y cuidemos la elección", refirió.

En su cierre de campaña, que se realizó en el Distrito 9, con cabecera en Puebla capital, el candidato fue abandonado por las dirigencias del PRD y MC, aunque el panismo tradicional respaldó al candidato, quien a lo largo de estos 60 días de campaña insistió en que no abandera las causas panistas y que es emanado de la organización civil "Sumamos", la que presentó documentación para convertirse en partido político local, ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).