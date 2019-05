Piden legislar sobre el aborto sin confrontación ideológica

Cristina Tello propone incluir el en la discusión la responsabilidad de los hombres.

La diputada Cristina Tello llamó a quitar la confrontación ideológica en la discusión del tema del aborto, e iniciar la consulta con especialistas que están a favor o en contra de la iniciativa que presentó la diputada Rocío García Olmedo, pero además de enriquecerla con el tema la paternidad responsable ya que las mujeres no se embarazan solas.

En entrevista la legisladora, reconoció que fue un error el haber colocado un pañuelo azul en su curul el día que se presentó el documento, ya que aclaró que su opinión personal es distinta, pues es una representante popular y va a tomar en cuenta a la ciudadanía.

Anunció que como diputada va a consultar a la ciudadanía pero informando lo que está sucediendo, pero tomando la opinión de especialistas de las dos partes, quienes estén a favor o en contra.

“Creo que no debí haber puesto en mi curul el pañuelo ya que al final del día soy una representante popular, y de manera personal estoy en contra del aborto, pero no debo olvidar que no puedo tener una posición particular”.

Cristina Tello indicó que tiene que ser un tema de fundamentación y no de confrontación, ya que no es simplista el decir si se está a favor o en contra, sino de analizar el documento presentado por la diputada Rocío García Olmedo, y sobre todo que los legisladores no lo tomen como tema personal.

La legisladora expresó que campañas de prevención o orientación siempre han existido y posiblemente falta fortalecerlas, pero el papel de los diputados es analizar la iniciativa y dar un voto consciente, no personal, sino que vayan de la mano de la ciudadanía.

Insistió que hay que evitar las confrontaciones ideológicas que dividieron a la sociedad hace medio siglo, e irse al análisis real de cada tema dejando a un lado la posición personal, e indicó que ella acatará lo que decida la mayoría en el poder legislativo.

Dijo que si el fondo de la iniciativa es ya no criminalizar a la mujer que aborta hay verlo, pero no caer en las cuestiones personales.

Precisó que todo lo que se apruebe deberá ser analizado detenidamente en la legislatura, y destacó que ella está a favor de que se respeten los derechos de las mujeres.

Responsabilidad de los hombres

La diputada comentó que hay que enriquecer el documento ya que solo se habla de la responsabilidad de la mujer pero se omite el caso de los hombres que embarazan a las mujeres y que debería analizarse el papel que juegan cuando se da el aborto.

Indicó que de las 32 carpetas de investigación que existen en Puebla de mujeres abortaron algunas de ellas pudieron haber sido inducidas por sus parejas, o bien engañadas, pero no existe un fundamento en la ley para sancionarlos.

Recordó que la diputada Rocío García Olmedo hizo referencia a ese tema el pasado lunes cuando habló de los hombres que abandonan a sus hijos, un tema que no se ha tratado a fondo.

Comentó que es el momento de enriquecer la discusión sin radicalismos y que Puebla cuente con un documento de vanguardia escuchando a la sociedad, y no descartó que se tengan que realizar foros ciudadanos para que se aborde el tema.

Respecto a una consulta popular, dijo que habría que analizar primero si existen las condiciones para realizarla, y la forma en que se realizaría.