Cierra campaña Luis Miguel Barbosa en su tierra natal, Tehuacán

El abanderado de “Juntos Haremos Historia” insistió que su gobierno será austero, terminará con la fantochería, con las presiones a ciudadanos y en donde las libertades sean respetadas.

El candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a que su gobierno atenderá el desarrollo regional, el desarrollo municipal y la seguridad, este último tema que es un reclamo social, pues la ola de violencia en inseguridad ha marcado a la región de Tehuacán.

En la plaza pública, atiborrada de ciudadanos, Barbosa Huerta cerró sus actos de campaña la tarde noche del miércoles, como lo marcó la ley electoral. El aspirante al Poder Ejecutivo agradeció el respaldo de sus paisanos y de los municipios de esta región, les pidió que el 2 de junio le den su voto.

"Vamos a reestructurar juntos las policías estatales y municipales, vamos a profesionalizarlos, vamos a pagarles lo que más podamos, vamos a dotarlos de poder de fuego e inteligencia, a coordinarlos con la Guardia Nacional, la seguridad estatal, con las policías de otros estados. Vamos a devolverle a las personas, a las familias, patrimonio y negocios la seguridad que se necesita", dijo.

Ya fueron varios meses perdidos, pues el año pasado hubo elección ordinaria, luego la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo solo estuvo diez días al frente del Ejecutivo, después hubo un encargado de despacho y enseguida se nombró a un gobierno interino, por lo que es necesario poner en marcha un plan de desarrollo social para que los ciudadanos estén gobernados, representados y protegidos.

El aspirante dijo que otra de sus prioridades será la inversión en la infraestructura, pues es otro reclamo de los ciudadanos, por ello es que gran parte del presupuesto anual que el estado recibe será repartido a los municipios y sus juntas auxiliares, así se invertirá en tramos carreteros, infraestructura educativa y de salud.

"Vamos a gobernar con transparencia, honradez, austeridad. Vamos a gobernar para el combate a la pobreza, combate a la corrupción y buscaremos un equilibrio social para ser felices", señaló el candidato de Morena, PT y PVEM, quien fue arropado por ciudadanos provenientes de diferentes municipios cercanos a Tehuacán.

Se acabó el "Sí señor gobernador"

"Se acabó el: Sí, Señor gobernador", sentenció Miguel Barbosa Huerta, al insistir que su gobierno será austero, terminará con la fantochería, con las presiones a ciudadanos y en donde las libertades sean respetadas.

El candidato refirió que su gobierno no permitirá una distancia con la sociedad como ocurrió en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas "porque se vuelven intocables, busquenme en Puebla y en Tehuacán. Seguiré viniendo a comer una torta de conejo a La Lonja, seguiré viniendo acá y estaré al alcance de escucharlos. Seguiré siendo un gobernador sencillo. Llámenme Miguel, Barbosa, pero no Señor Gobernador. El sí Señor, se acabó en Puebla".

Su gobierno será inspirado en el Poder Ejecutivo Federal, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como un modelo ciudadano y que trabaje por los más necesitados, pues "que se acabe la fantochería y la fatuidad".

Sectores como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la organización agraria Emiliano Zapata, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la el Sindicato de Trabajadores de la Salud, fueron algunos de los que se concentraron en el cierre de campaña este 29 de mayo en Tehuacán.

Previo al evento, donde ya lo esperaban senadores, diputados federales y locales, como Félix Salgado Macedonio, Tonantzin Fernández, Eudoxio Morales, Héctor Jiménez y Menedes, Lizeth Sánchez, Alejandro Barroso, Edgar Guzmán, Yadira Lira, Raymundo Atanasio, Miguel Trujillo, Valentín Medel, Fernando Sacia y Jonathan Collantes, así como Olga Romero Garci Crespo, grupos de ciudadanos marchaban por las principales calles de Tehuacán promoviendo el voto a favor de Miguel Barbosa Huerta.

"He llegado en este momento de mi vida con experiencia para gobernar, madurez y plenamente feliz, satisfecho de lo que soy y no viendo al puesto al que aspiro como un escalón para lo que sigue. No soy un hombre de rencores, se quién me ataca aquí en Tehuacán", dijo.

Gobierno de Tehuacán plagado de panistas y priístas

Barbosa Huerta sentenció que en Tehuacán ganó la coalición conformada por Morena, PT y PES, el año pasado, por eso convocó al gobierno municipal a rectificar las cosas.

A pesar de que en el evento de cierre de campaña realizado este miércoles, en la plaza pública de Tehuacán, el presidente municipal Felipe Patjane le dijo a Miguel Barbosa Huerta que es "su padre político" y que estará con él "hasta la muerte", el candidato advirtió que conoce que el Ayuntamiento está plagado de priístas y panistas, incluso que están obligando a los trabajadores a que voten por los candidatos de esos partidos políticos.

"Está plagado de priístas y panistas y el recordatorio es que aquí quien ganó es Morena, entonces hay que rectificar las cosas. Debe haber una rectificación del camino, eso sí", sentenció.

En entrevista por separado, el presidente municipal quien ha sido señalado por operar a favor del PAN y sus aliados, rechazo traiciones, desde el año pasado, dijo que no hay simulación.

"Si yo hubiera traicionado no estaría como presidentes. No hay simulación de mi parte", dijo molesto al ser cuestionado, a pesar de que en el evento de cierre de campaña fue evidenciado.

El equipo de "Juntos Haremos Historia en Puebla" tiene conocimiento de las presiones a los trabajadores, situación en la que se debe poner orden.

El evento proselitista se llevó a cabo este miércoles 29 de mayo, como parte del cierre de campaña del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", conformada por Morena, PT y PVEM.