Aunque sin mencionar el número de elementos de seguridad, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez informó que desde el miércoles ya se desplazan por todo el territorio poblano elementos de seguridad federal y estatal, pero aclaró que el tema corresponde a los Gobiernos Federal y Estatal, a su vez rechazo focos rojos en la víspera de la elección extraordinaria, aunque sí se han presentado leves incidentes.

Rubio Sánchez abundó en que hay garantía de que el órgano electoral cumpla con la instalación de las 7 mil 671 casillas, el próximo domingo pero la seguridad corresponde a los Gobiernos Federal y Estatal, los que han confirmado el despliegue de elementos policiales como parte de un operativo especial.

“El INE garantiza la instalación de las casillas, la seguridad corresponde a las agencias, a las Secretarías de Seguridad Pública Estatal y Nacional. El INE garantiza eso. Hay una excelente coordinación, no hemos tenido problemas durante estos este proceso electoral”, dijo.

Entrevistado, al término de la sesión ordinaria, el funcionario electoral refirió que en las últimas semanas se presentaron leves incidentes, uno de ellos fue el robo de una camioneta en Cañada Morelos, otro caso fue en Tehuacán, pues el director de una escuela primaria no permitía la instalación de una casilla electoral.

“No tenemos ningún foco rojo, no tenemos agresiones a funcionarios que estarán presentes en las Mesas Directivas de Casilla, hace tres semanas fue el robo de una camioneta, pero no tenemos agresiones, focos rojos, se ha llevado a cabo, de los 7 mil 761 casillas hemos repartido cerca de 6 mil y no hemos tenido incidentes, no tenemos problema”, dijo.

El INE en números

La Lista Nominal en Puebla está conformada por 4 millones 584 mil 484 electores, de los cuáles el 53.30 por ciento son mujeres y 46.70 por ciento son hombres; para el domingo 2 de junio serán instaladas 7 mil 671 casillas, de las que se tiene contemplada una muestra de 522 para realizar el Conteo Rápido y dar a conocer los porcentajes de las tendencias de votación la misma noche de los comicios.

El INE también dio a conocer que las boletas electorales tienen todas las medidas de seguridad con el objetivo de que no existan clones y con esto irregularidades, así ejemplificó que hay “tienen luz morada, tramas de seguridad, papel de seguridad, folios y actas de escrutinio y cómputo, además verificamos que el líquido indeleble no se borre”, dijo.

Entre los días 15 y 16 de mayo llegó la paquetería electoral y las 4 millones 713 mil 750 boletas que serán utilizadas durante la Jornada Electoral del próximo 2 de junio, mismas que permanecen resguardadas en las bodegas del INE por 12 elementos de la Gendarmería Nacional en cada distrito.

INE vigilará que partidos, estructuras cumplan veda electoral

Por otra parte, el funcionario electoral dijo que no es necesario hacer un llamado a los partidos políticos y a los candidatos para que se abstengan de realizar proselitismo político en esta veda electoral, pues su obligación cumplir la ley.

Y es que, mientras que Miguel Barbosa Huerta ya no realiza promoción en sus redes sociales, los candidatos Alberto Jiménez Merino y Enrique Cárdenas Sánchez subieron promocionales para convocar al voto, el 2 de junio.