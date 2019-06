Entregan totalidad de paquetes electorales a presidentes de casilla

El Consejo Local del INE resolvió no dictar medidas cautelares solicitadas por Morena en contra de Enrique Cárdenas, por la presunta difusión de propaganda electoral en ligas electrónicas.

El Consejo Local del INE en Puebla, en sesión extraordinaria resolvió no dictar medidas cautelares solicitadas por la representación de Morena en contra del medio de comunicación E-Consulta y su director, así como del candidato a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez, por la presunta difusión de propaganda electoral en ligas electrónicas durante periodo prohibido, bajo el argumento que el material referido ya no se encuentra disponible en la red y no es posible dictar medidas cautelares ante un caso consumado.

Joaquín Rubio Sánchez, Vocal del INE en Puebla informó que la totalidad de los paquetes electorales fueron entregados a las y los presidentes de mesa directiva de casilla sin el registro de eventualidad alguna. Aseguró que la ciudadanía puede acudir a emitir su voto el 2 de junio en plena libertad e invitó a visitar el sitio en internet “Ubica Tu Casilla” para conocer el domicilio donde les corresponde sufragar; agregó que al cierre del plazo para recibir los votos de las poblanas y los poblanos en el extranjero, arribaron 2 mil 398 sobres que contienen el voto de estos ciudadanos.

Puntualizó que habrá representantes de los partidos políticos en la totalidad de las 7,671 casillas que se instalarán, en promedio habrá 5 representantes de partidos políticos en cada casilla.