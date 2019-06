Elecciones 2019: Puebla elegirá gobernador por segunda vez en un año

Entre un mar de denuncias “sin ton ni son” se realizan las elecciones de este domingo.

Este domingo más de 4 millones de poblanos podrán ejercer su voto tanto para gobernador, como para presidentes municipales en cinco localidades.

Entre y nueve o diez de la noche de este 2 de junio, oficialmente se podría dar a conocer un ganador, mediante las tendencias del Conteo Rápido que instalará el Instituto Nacional Electoral (INE).

El vocal ejecutivo del órgano electoral, Joaquín Rubio Sánchez, asegura que se espera unos comicios limpios, transparentes y con seguridad.

Incluso, resaltó que no existe una sola queja por el trabajo que ha ejercido el INE a diferencia de la elección de 2018, cuando el Instituto Electoral del Estado (IEE) fue blanco de críticas y denuncias.

El mar de denuncias que se han interpuesto es entre pares, de un partido político contra otro, la mayoría “sin ton ni son”, resaltó Rubio Sánchez.

Puebla vivirá una segunda elección a gobernador en un año, luego de la muerte de la recién electa mandataria estatal Martha Erika Alonso, en un accidente de helicóptero.

En los municipios de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Cañada Morelos, Tepeojuma y Ahuazotepec, también se realizarán elecciones, luego de que se anularon las de 2018 por diversas irregularidades.

Tras el proceso electoral del domingo, el INE se dedicará del 5 al 9 de junio al conteo oficial de los votos. Sin embargo, los resultados preliminares podrán conocerse la misma noche de la elección mediante el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y Conteo Rápido.

De no presentarse problemas la constancia del ganador será entregada el domingo siguiente a la elección, y la toma de protesta del nuevo gobernador de Puebla será el 1 de agosto.

El INE atrajo la elección de Puebla, debido a las inconsistencias que hubo en la elección de 2018, la que terminó en los tribunales, los que determinaron como ganadora a Martha Erika Alonso, quien murió el 24 de diciembre pasado.

Conteo y seguridad

Tanto el PREP, como el Conteo Rápido, se encuentran listos para dar los primeros resultados de la elección del domingo, aseveró el vocal del INE, Joaquín Rubio.

“A menos que tengamos el cien por ciento, en ese momento cerraría el PREP”, indicó el funcionario electoral federal.

Detalló además que el Conteo Rápido, en cuanto cierren las casillas se dará a conocer entre las 9 y 10 de la noche.

“Si antes se pasa del 70% y las tendencias se estabilizan, en ese momento saldríamos a dar resultados”, indicó Rubio Sánchez.

La jornada

Para este domingo los funcionarios se estarán presentando a las 7.30 para instalar las casillas y éstas de acuerdo a la ley, se tienen que abrir a las 8 de la mañana.

El titular del INE en Puebla, indicó que los paquetes ya se encuentran en poder de los 6 mil 946 presidentes de casilla: “Ya lo tienen en su poder, para el 2 de junio llegar al lugar de instalación”, sostuvo.

“Las boletas electorales desde abril cada consejo distrital aprobó un acuerdo donde dice quiénes son los únicos que pueden entrar a las bodegas, nadie más”, explicó.

Además señaló que siete distritos electorales están resguardados por 12 elementos de la Gendarmería Nacional, mientras que los otros ocho están vigiladas por la Policía Federal con una docena de uniformados cada uno.

Las quejas "chafas"

“Hay una queja que me dice, porque me dijiste mentiroso, eso no es queja, esa es otra cosa, el problema es que están utilizando las quejas para la campaña política, nada más falta una queja que diga porque me vio feo”, aseveró el vocal del INE.

De esta manera indicó que se están excediendo en la presentación de quejas o mal utilizando: “Reitero, son entre ellos, en la precampaña fueron de un partido contra sus mismos militantes, en esta ocasión son de partidos contra partidos”.

“No hay una sola queja por el trabajo del INE ni de sus consejos distritales ni local, por primera vez desde hace 16 años no hay una sola queja por el trabajo que estamos realizando”, sostuvo.

Sentenció que con ese comportamiento de los institutos políticos, se le queda a deber a la ciudadanía. Hasta el momento se han presentado 231 quejas contra partidos políticos, pero sólo tres han procedido en el Tribunal Electoral.

“Qué nos habla esto, que los partidos políticos, en el procedimiento sancionador, que es una medida extraordinaria, la han tomado como ordinario”, señaló Rubio Sánchez en rueda de prensa.

Por lo que dijo se espera una jornada tranquila, al descartar que haya hechos violentos como en la elección de 2018, por lo que vaticinó que habrá estándares democráticos internacionales.

“Que sea en paz, que sea con tranquilidad, que su voto se pueda emitir en secreto”.

Numerología

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón de votantes está integrado por 4 millones 584 mil 484 electores en todo el Estado de Puebla.

El 53.30 por ciento de los electores son mujeres y 46.70 % son hombres, según el padrón oficial.

Los votos de los poblanos, serán vigilados por 556 observadores electorales, quienes se registraron por organizaciones civiles, cámaras empresariales y universidades.

​

En distintos puntos se instalarán en todo el estado, 7 mil 671 casillas, de las que se tiene contemplada una muestra de 522 para realizar el conteo rápido y dar a conocer los porcentajes de las tendencias de votación la misma noche de los comicios.

Del total de las casillas, 2 mil 652 serán básicas, 4 mil 382 contiguas, 594 extraordinarias y 43 especiales.

En los centros de recepción del voto o casillas, se contará con un ejército de 46 mil 854 ciudadanos, quienes han sido capacitados por el INE para recibir el sufragio de sus vecinos.

El material o paquetería electoral llegó desde el pasado 15 y 16 de mayo, junto con 4 millones 713 mil 750 boletas que serán utilizadas durante la jornada del 2 de junio.

Las boletas permanecen resguardadas en las bodegas del INE por 12 elementos de la Gendarmería Nacional en cada distrito.