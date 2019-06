Reconoce Jiménez Merino derrota electoral; lamenta alto abstencionismo

Indicó que la ciudadanía ha hablado pero ha sido una voz impulsada a no perder más apoyos ni programas sociales.

El candidato al gobierno del estado, por el Partido Revolucionario Institucional, Alberto Jiménez Merino reconoció que las tendencias no le fueron favorables en el proceso electoral y aceptó la derrota, pero advirtió que lo grave fue que ganó el abstencionismo en el estado.

En conferencia de prensa al leer un comunicado, señaló que la información con la que cuenta no le favorece y respetará el resultado de la elección derivada de la lamentable muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso extraordinaria.

“Quiero reconocer que la información que tengo hasta éste momento indica que las tendencias no nos son favorables, y hay que señalar que ganó el abstencionismo con un promedio de participación del 33 por ciento del padrón electoral”

Indicó que la ciudadanía ha hablado pero ha sido una voz impulsada a no perder más apoyos y programas sociales, una voz influida por las autoridades.

Acompañado de su esposa y la dirigencia estatal del PRI, al dirigir el mensaje a la militancia señaló que el servir a Puebla durante 27 años ha sido un privilegio en los que junto con la sociedad, construyó historias de trabajo y éxito.

Señaló que su corazón y trabajo se debe a Puebla y los poblanos sin distinción de colores, y precisó: “Serviré a los poblanos hasta el último de mis días, pues mi misión es servir a los demás”.

Agradeció a quienes hicieron la campaña sin candidato, a quienes dirigieron el partido, a la senadora Paloma Guillén, al delegado del CEN Miguel Castro Reynoso.

“Mi gratitud, siempre agradecido, a la CNC que encabeza Elías Pérez, a los que confiaron en el Proyecto del Nuevo Comienzo, al ex gobernador Melquiades Morales Flores y a quienes caminaron con él 137 municipios”, apuntó.

Al hablar del CEN, sostuvo que Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional siempre le dio el mayor apoyo.

Servir a Puebla

En entrevista sostuvo que no hay lágrimas porque participaron en la campaña con alegría y lealtad al PRI e indicó que está agradecido con la vida donde a veces se gana y en otras se aprende, pero siempre se trabaja con lealtad, disciplina y honestidad.

Comentó que lo que viene es trabajar en proyectos personales, entre ellos la tecnología de drones para reforestar bosques, el apoyo a los jóvenes, además de seguir cultivando higos y criando peces.

Dijo que la experiencia que le deja el proceso electoral es el haber recogido lo que sembró en 27 años, recordar las historias de trabajo.

Sobre si trabajará con el abanderado de Juntos Haremos Historia, dijo que trabajará con los poblanos y no tiene definido trabajar con nadie en particular, y el compromiso es trabajar por Puebla, y manifestó que no ha recibido invitación, ni tiene interés.

Dados Cargados

Por la mañana del domingo tras acudir a emitir su voto el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Alberto Jiménez Merino, advirtió que hay dados cargados en el proceso, y que su partido ya tiene integradas las 600 denuncias correspondientes.

El aspirante voto en la casilla ubicada en la 31 A Sur y 35 Poniente de la Colonia el Vergel, donde advirtió que los aparatos del estado están volcados a favor de un candidato, pero llamó a los ciudadanos a no dejarse coaccionar y que elijan la mejor opción que le permita a Puebla seguir avanzando.

De los reportes, indicó que estará de la mano con las autoridades estatales, esperando que actúen a la altura.

Señaló que aunque se tenían reportados incidentes menores, éstos son taxis formados, acarreo de gente, y posteriormente se darán a conocer otros hechos.

Insistió en pedir una contienda limpia y que gane el mejor, aquel que pueda garantizarle a Puebla el desarrollo, e indicó que esperará los resultados.

Comentó que la judicialización del proceso depende de las acciones que se tomen por parte del estado.

Indicó que él ya ganó porque tuvo la oportunidad de servir a Puebla.