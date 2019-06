Sacaron de contexto la entrevista, dice Héctor Alonso tras comentarios sobre el aborto

El aún diputado de Morena ofreció una disculpa, pero afirmó que los impuestos no debían ser destinados a esta práctica “por un exceso de libertad en materia sexual”.

El diputado de Morena e integrante de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Héctor Alonso Granados, indicó que sus declaraciones en contra del aborto “fueron sacadas de contexto” y ofreció una disculpa. “No es mi forma de dirigirme a las mujeres”, mencionó.

“Le dije al comentarista que iba a parafrasear lo que me dijo la presidente de una colonia, pero que estaba pensado si lo decía o no, y fue cuando dije esa expresión. Aclaré que no era mía”, aseguró el legislador

Por lo tanto, realizó una invitación para que los ciudadanos reflexionaran sobre sus dichos, insistiendo que su trabajo de ayuda social y no corrupción es lo que debe contar.

Alonso Granados reiteró que su posición de “defensa de la vida” es firme y se pronunció nuevamente en contra del aborto en Puebla de manera “indiscriminada”, acusando que “algunas feministas” piden que se les provea de atención médica “por un exceso de libertad en materia sexual”, que no debe ser pagado con los impuestos.

También informó que a partir del lunes tomaría cursos de igualdad de género como parte de su formación legislativa y señaló que no renunciará pues había ganado el puesto por elección popular.

El pasado jueves, en entrevista con el medio Factor Radio, Héctor Alonso, reprobó la legalización del aborto, ya que “las mujeres deben pensar las consecuencias antes de abrir las piernas… Perdóname la expresión porque no lo digo yo solamente”, aseveró.

Este sábado, la Comisión Nacional de Justicia de Morena ordenó separar al legislador de la bancada “derivado de las recientes declaraciones públicas difundidas a través de diversos medios de comunicación y en el propio recinto legislativo, es evidente que no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”.