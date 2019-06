Gobierno ciudadano, sin cuotas partidistas: Miguel Barbosa

El virtual gobernador solicitó tanto a Carlos Figueroa Ibarra y a Mario Bracamonte González, comiencen el dialogo político con los partidos en el estado.

“Ya llegó un gobernador que va hacer política entre los gobernadores”, sentenció el virtual mandatario local, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien afirmó que Morena debe cambiar de actitud frente al contexto que demanda la sociedad. Advirtió que su gabinete no será un reparto de cuotas a partidos políticos o a personajes quienes lo apoyaron en la campaña electoral.

Su primer acto como virtual gobernador fue una reunión con reporteros de la fuente política, ante quienes nombró a Verónica Vélez Macuil como la próxima titular de la Dirección de Comunicación Social, en tanto que el nombre del próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública lo cabildeará la siguiente semana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quienes a partir de agosto entrarán en funciones.

El virtual gobernador solicitó tanto al comisionado político de Morena, Carlos Figueroa Ibarra, como al delegado con funciones de presidente, Mario Bracamonte González, comiencen el diálogo político con los partidos en el estado, pues se requiere tender puentes de comunicación que ayuden a la reconciliación y unidad del estado.

A su vez, Barbosa Huerta reconoció el pronunciamiento público de los candidatos del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez; y del PRI, Alberto Jiménez Merino, quienes aceptaron los resultados electorales a su favor, por lo que dio que el ciclo electoral debe terminar y es momento de avanzar para mejorar las condiciones del estado.

Su gabinete será ciudadano

El triunfador de la contienda electoral del domingo, Luis Miguel Barbosa Huerta, reconoció el apoyo que le brindaron los sectores sociales y políticos en el estado, pues gracias a la apertura que mostró y al llamado a la reconciliación logró el triunfo electoral; sin embargo, esto no implica el reparto de cuotas políticas en el Poder Ejecutivo, una vez que lo asuma, su gobierno será ciudadano.

“No va a ser el gabinete un reparto entre partidos, no va a ser un reparto entre personas, no lo va a ser porque todos los que participaron en política decimos que hacemos para poder mejorar a la sociedad, así es que quien piense que desde los partidos políticos será un reparto no será así, respetaré a todos, seré muy equilibrado con todos, pero no voy a poner a un gobierno que aparezca con el rostro del reparto de los partidos políticos porque en ese momento fracaso el gobierno que queremos encabezar como un gobierno ciudadano”, dijo.

Reiteró que su gabinete estará conformado por el 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, todos los nombramientos que firme, dijo, saldrá de la evaluación que realice, por lo que no se adelantó a afirmar que los actuales secretarios serán miembros de su gabinete, como Fernando Manzanilla o Jorge Estefan Chidiac.

A su vez anunció que en las siguientes horas mantendrá diálogo con el gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, ante quien comenzará las pláticas para llevar a cabo la transición, pero tampoco adelantó quienes estarán al frente de este equipo para realizar los trámites administrativos correspondientes.

Diálogo con Judicial y Legislativo

A partir de este lunes, el virtual gobernador de Puebla solicitó al presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, iniciar el enlace con diputados locales con o sin partido, con el objetivo de arrancar la cercanía entre poderes, pero siempre respetando la autonomía.

A su vez, señaló que buscará acercamiento con magistrados del Poder Judicial de Puebla, pues como lo anunció previamente, pretende concretar reformas constitucionales que dignifiquen a este poder, pero es necesario el diálogo y el respeto.

Morena tiene que cambiar de actitud

El virtual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que Morena tiene que cambiar de actitud, pues quien ganó en 2018 fue Andrés Manuel no el partido de reciente creación, por lo que, en su caso, de no haber abierto las puertas a partidos políticos, sectores de la sociedad como la CTM, FROC-CROC, Consejo Taxista, organizaciones civiles, ciudadanos quienes militan en otros partidos políticos u organizaciones campesinas como la “Emiliano Zapata”, el resultado de la elección hubiera sido diferente.



“Si no hubiéramos abierto las puertas a la participación de muchas personas que no eran Morena, no sé qué resultados hubiera habido, de quién se nutrió el Verde y el PT de esos resultados que obtuvieron, de esas personas que vinieron otra vez a Morena y fueron rechazadas, votaron por la coalición, no votaron por el PT y por el PVEM. Yo agradecido con Morena, del cual formo parte, del PT y PVEM y de todos los que participaron, así me lo explico”, dijo.

En la reunión con reporteros, quienes cubrieron la campaña electoral, Miguel Barbosa Huerta, garantizó respeto absoluto a la libertad de expresión y además ofreció ejercer una gestión de puertas abiertas, diálogo y comunicación con los medios informativos.

“Seré un gobernador que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y de conciencia”, dijo al referir que los medios realizan un trabajo diario en un medio que no es fácil: la política, donde la disputa por el poder, la definición de hechos sociales y políticos hace que a veces se convierta en un medio hostil.