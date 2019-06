Al descubierto los falsos herederos de la estructura de Moreno Valle

Los operadores de la CTM, FROC y CNC, reducidos a un mito: Socorro Quezada.

La ex presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo advirtió que los resultados del pasado domingo revelan que el voto leal hacia Morena se mantiene en la Sierra Norte y Mixteca, pero que los supuestos operadores que aparecieron en la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta eran un mito ya que no tuvieron la capacidad de movilización el día de la elección perdiendo la capital y zona conurbada, además de malos gobiernos municipales.

La también ex diputada local expresó que no se necesita una bola mágica para determinar lo que ocurrió el día de la elección, sino usar la lógica simple para ver si se va a tener un determinado resultado, y se vio desde la precampaña se vio la poca disposición que había por parte de algunos miembros del equipo del candidato ganador para poder abrir espacios para que acercaran grupos de la sociedad civil para el respaldo.

Indicó que lo que se prefirió fue allegarse un sinnúmero de personajes que tienen que ver con el sectarismo y corporativismo en Puebla y en el país en vez de acercarse a liderazgos naturales.

Sobre la llegada de personajes a la campaña como Leobardo Soto Martínez, René Sánchez Juárez, y otros personajes que presumieron ser los herederos de la estructura de Moreno Valle, indicó “se cayó el mito de éstos personajes que anduvieron vendiéndose al mejor postor durante los últimos ocho años, y les resultó saliendo beneficiados, pero el gran estratega era Rafael Moreno Valle, quien realmente era quien hacía la estrategia, no los corporativistas que pasaron del priísmo al morenovallismo, y al morenismo”.

“Afortunadamente la lectura es que se terminan con los mitos, no solo de CTM, FROC, Líderes de los sindicatos de burócratas estatales, así como trabajadores del ayuntamiento, esos liderazgos que no funcionaron”.

Sostuvo que estos personajes no operaron el día de la elección, presumieron fama pero al final se vio que en la capital carecen de fuerza, solo presumen taxis y reuniones de grupo, pero no tienen el respaldo de los ciudadanos.

Los riesgos de puertas abiertas

Quezada Tiempo expresó que hay que cuidar el acceso a quienes entran a la Cuarta Transformación ya que puede quedar en estado vegetativo por cáncer al igual que el PRD, una vez que las células malignas de la política cada vez que surge una nueva alternativa para democratizar el país la invaden.

Comentó que lo ocurrido con el Sol Azteca que se encuentra en estado vegetativo, debe ser una lección para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que hay “células cancerígenas” de la política que enferman cada proyecto de avanzada.

Advirtió que lamentablemente el Partido de la Revolución Democrática que encabezó tuvo oportunidades históricas para poder gobernar al país, pero poco a poco los intereses de líderes nacionales principalmente que hicieron negocios con gobernadores en los estados, así como presidentes de la república los llevaron a su extinción.

Reconocer errores

Socorro Quezada indicó que si no existe un acto de contrición como se señaló hace un mes se puede dar un espacio a la derecha, y advirtió que se puede dar oportunidad de reagruparse, además de que no hubo una operación para que salieran a votar por cárdenas.

“Lo que vemos es un voto de castigo no solo a los grupos sectarios, sino al actuar de las autoridades municipales como la capital”.

Fallaron los ayuntamientos

La ex líder perredista indicó que los gobiernos de Morena se la han pasado en la curva de aprendizaje, se tienen más de ocho meses y no dan resultados, y las consecuencias que se tienen son los altos índices de inseguridad, que si bien fueron heredados por los anteriores gobiernos, no se ha hecho nada por los feminicidios, ejecutados, encajuelados, los asaltos en el transporte público.

Comentó que otro punto es que en ocho meses no hay una sola obra de los ayuntamientos, pues se ha empeorado en la capital, y ahí están los datos, lo cual es una vergüenza.

La dirigente, comentó que de nada sirve que Claudia Rivera haya sido una mujer de cepa de la izquierda si en su currículum solo tiene el haber sido adelita en los plantones, y experiencia de 11 años en el INEGI.

Advirtió que no es una niña sino que tiene 35 años y en los 17 años de vida como ciudadana, y si bien su mamá estuvo en el Partido Comunista, las postulaciones no pueden ser por herencia al igual que lo hacía Moreno Valle.