La elección extraordinaria de Puebla no tiene forma de judicializarse, pues el margen de triunfo de Luis Miguel Barbosa Huerta, es amplio afirmó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien señaló que el partido lopezobradorista está "borrando" al PAN de varios estados.

Entrevistada cerca de la media noche de este domingo, la dirigente de Morena afirmó que el candidato a gobernador realizó un espléndido trabajo y su forma de hacer campaña en las diferentes regiones del estado, donde tuvo el apoyo de ciudadanos se reflejó este 2 de junio, sostuvo.

"Miguel Barbosa hizo un espléndido trabajo, tan con toda la justicia que merecía, no descuido ningún detalle, ningún área, otros no se atrevieron a ir a la Sierra Norte o a otro lado (...) No tiene forma porque para judicializar la elección, pues hay que tener un diferencial muy pequeño, un punto o dos puntos, aquí el margen no le da, ni para eso le va a dar (a Enrique Cárdenas Sánchez)", refirió.