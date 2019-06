Contaminación de aire conduce a muerte prematura de siete millones de personas al año

Cerca del 90% de la población mundial respira aire contaminado. Se estima que esta condición causa el deceso de aproximadamente 600 mil niños anualmente, indicó David Boyd, relator de la ONU.

Cerca de siete millones de personas mueren prematuramente cada año por causa de la contaminación del aire, dijo hoy el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente, antes del Día Mundial del Medio Ambiente, aunque señaló que también hay historias de éxito.



David Boyd, en exhortó a las naciones a vencer a la contaminación del aire para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.



"La contaminación del aire es un asesino silencioso, invisible y prolífico responsable de la muerte prematura de siete millones de personas al año, y afecta de manera desproporcionada a mujeres y niños y a comunidades pobres", dijo Boyd en una declaración en Ginebra.



"Hay numerosas historias de éxito en cuanto a una reducción drástica de la contaminación del aire en todo el mundo, incluyendo a China, la cual es la anfitriona este año del Día Mundial del Medio Ambiente. Estas historias demuestran que la contaminación del aire es un problema prevenible", dijo.



Boyd dijo que cada cinco segundos se produce una muerte prematura por causa de la contaminación del aire, que cerca del 90 por ciento de la población mundial respira aire contaminado y que de los siete millones que mueren cada año, 600 mil son niños.



"No garantizar un aire limpio constituye una violación a los derechos a la vida, la salud y el bienestar, así como al derecho a vivir en un ambiente saludable", dijo el experto de la ONU.



También afirmó que los países deben tomar medidas urgentes para mejorar la calidad del aire y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.



Boyd señaló que el aire limpio es un componente fundamental del derecho a un ambiente saludable, junto con el agua limpia y un saneamiento adecuado, alimentos saludables y producidos de forma sostenible, ambiente no tóxico, biodiversidad saludable y clima seguro.



El relator especial dijo que el derecho debe ser reafirmado a nivel mundial para asegurarse de que todos gocen de él en todas partes, a la vez que se defienden los principios de derechos humanos de universalidad y no discriminación.

Con información de Xinhua.