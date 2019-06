Alistan Agenda Legislativa para dar paso a la “cuarta transformación” en Puebla

Gabriel Biestro reconoció que los resultados electorales reflejan la medición de los ciudadanos a los gobiernos en turno, por lo que es un tema que debe analizarse detalladamente.

La agenda encaminada a la “cuarta transformación” será presentada el 30 de junio, una vez que ya haya gobernador electo, en la que se incluyen las reformas constitucionales que prometió Luis Miguel Barbosa Huerta durante su campaña, para dar paso a la creación de nuevas secretarías, garantizar la autonomía de los Poderes del Estado y que éstos recuperen su dignidad, además el documento será alineado al Plan Nacional de Desarrollo.

El cabildeo con los Grupos Parlamentarios en el Congreso del Estado y con diputados locales sin partido comenzará esta semana, ya que después de acudir a un Congreso Nacional de Diputados de Morena, los coordinadores de bancada acordaron que a nivel nacional se impulsen agendas legislativas en común, para que todo vaya alineado a la estrategia de gobierno encabezada por Andrés Manuel López Obrador, misma que seguirá el gobierno de Puebla y las entidades en donde gobierna Morena.

En entrevista, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que las reformas Constitucionales tienen que ver con la separación de algunas secretarias como la de Infraestructura, Movilidad y Transporte; la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla; pero además se pretende profundizar en los procesos de nombramientos de magistrados y titulares de organismos públicos autónomos, con el objetivo de evitar compadrazgos o amiguismos, como lo propuso el virtual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Va por grandes trazos que son los derechos humanos, la igualdad de género, el derecho al agua, los presos políticos, la transparencia, la democracia participativa que incluye el referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo, la ley de austeridad y percepciones”, dijo.

Barbosa Huerta anunció que las reformas constitucionales se deben consumar antes de agosto, fecha en la que asuma el cargo, por lo que será labor del presidente del Congreso cabildear las modificaciones, por lo que tenderá puente de comunicación con las y los legisladores locales para que se avance en los temas.

“La reingeniería en el Gobierno local también, tiene que ver con el acomodo de las secretarias, ya de hecho hay varias encaminadas; por ejemplo, la secretaria de cultura, la Fiscalía de Género, todo eso”, dijo.

A su vez, el coordinador de los Grupos Parlamentarios de Morena señaló que los cargos en la administración pública no deben ser pagos de cuotas partidistas, por lo que el Congreso del estado realizará una revisión a los procesos para nombrar a los integrantes del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

“Todos los puestos eran usados para pagos de cuotas políticas y cuestiones de complicidades, no puede ser así es precisamente por lo que la gente voto, para que esos sistemas de compadrazgos, complicidades y pago de favores políticos se acaben, ya no será así, será en todos lados, no solo ahí, sino que en tribunales y consejeros”, dijo.

Resultados electorales en zona metropolitana fueron una medición

“Estoy seguro que vamos a entregar buenos resultados, en el gobierno, en el Congreso y en los municipios, no debe ser un tema electorero, pero si debe ser una medición de la eficiencia de los gobiernos, consideró que los gobiernos tienen toda la buena voluntad, la intención de cambiar las cosas, pero tienen que ver cómo optimizar su trabajo y cómo de verdad entregar buenas cuentas”, sostuvo.

El diputado local dijo que esos temas deben ser tomados en cuenta, pues el trabajo que se realice desde el Legislativo impactará tanto a los Gobiernos Estatal y Municipal.