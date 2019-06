Senador Zamora: No me arrepiento de concierto a líder de la Luz del Mundo

El senador por el PVEM, Israel Zamora Guzmán, afirmó no estar arrepentido de haber organizado el evento y concierto filarmónico en el Palacio de Bellas Artes al que asistió el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido en Estados Unidos por los delitos de violación sexual y pornografía infantil.

Se mostró sorprendido por la aprehensión del líder religioso y negó conocer los cargos que se le imputan en el estado de California.

“No conocía nada al respecto, nada de lo que se le acusa, yo no puedo decir si es culpable o inocente. Eso lo dirán las autoridades de Estados Unidos”, comentó el legislador.

En entrevista para la agencia Notimex, Israel Zamora resaltó que hasta el momento sólo se trata de acusaciones que tanto las autoridades estadunidenses y nacionales deberán investigar, aportar pruebas y conocer si es verdad o no de lo que se le acusa.

Dijo que se atiene al principio de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, “y las autoridades de Estados Unidos y en su caso de México actuarán también bajo ese principio de presunción de inocencia”, dijo el senador.

Dejó en claro que aunque pertenece a esa religión, “yo no soy su vocero, no puedo opinar más al respecto”.

Reveló que en la organización del concierto filarmónico, que coincidió con el cumpleaños del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, en el Palacio de Bellas Artes, participaron también otros legisladores, como el presidente del Senado, Martí Batres, y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer.

“No me arrepiento. Fue un evento cultural y artístico, no religioso como se intentó tergiversar y sacar de contexto. No me arrepiento porque de no haberlo organizado, mucha gente que no tiene acceso a recintos como Bellas Artes, no podría haber presenciado un espectáculo como el que se realizó".