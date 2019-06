Desde Reino Unido Trump exige a México detener flujo de migrantes

La Fiscalía General de la República reportó la detención de 75 centroamericanos en la frontera con Guatemala y el aseguramiento de 4 presuntos traficantes.

El presidente de estados Unidos, Donald Trump, en medio de su visita de Estado a Reino Unido, nuevamente exigió a México detener el flujo de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera común.

“Como señal de buena fe, México debe detener inmediatamente el flujo de gente y drogas a través de su territorio y en nuestra frontera sur”, escribió en Twitter. “Ellos pueden hacerlo si lo quieren”, agregó.

Detienen 75 migrantes en la frontera con Guatemala

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 75 migrantes centroamericanos fueron remitidos ante la agencia migratoria tras detectarlos cuando eran transportados por traficantes en un autobús en el estado de Chiapas. Además, cuatro hombres fueron detenidos.



Los pasajeros eran 75 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador que carecían de papeles para acreditar su legal entrada a México, de los cuales 41 eran menores de edad, en su gran mayoría guatemaltecos.



Los policías presentaron a los cuatro presuntos traficantes ante fiscales de la FGR en la entidad para que se determinara su situación legal, mientras que los 75 migrantes fueron llevados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), agregó.



El creciente flujo de migrantes hacia Estados Unidos tensó los últimos días de nueva cuenta la relación entre los dos países, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.



Trump afirmó que la tarifa del 5 por ciento a todos los productos mexicanos se incrementaría gradualmente hasta el 25 por ciento en octubre, mientras México no frene la oleada de migrantes, detonada desde finales de 2018 a través de caravanas.



No obstante, el gobierno mexicano ha asegurado que trabaja para abordar el aumento del flujo migratorio, exponiendo que solo en los últimos seis meses ha detectado y deportado a sus países a 80 mil 537 migrantes irregulares.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo este lunes que "la imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica seguramente tendrían un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios".

Con información de Excélsior y Xinhua.