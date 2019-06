Morena no sabe hacer política, Miguel Barbosa va por la coordinación de gobernadores

Reiteró que no conformará un gobierno de coalición y no incluirá en su gabinete a personajes que apoyaron a Enrique Cárdenas o Alberto Jiménez Merino.

Con el reconocimiento de que en Morena, partido creado hace cinco años por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "no se sabe hacer política", el ganador de la elección en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, buscará coordinar políticamente a los seis gobernadores del país impulsados por la coalición "Juntos Haremos Historia" lo que se refleje en la alineación de los Planes Estatales de Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo.

Cuando Luis Miguel Barbosa Huerta logró el triunfo, el pasado domingo 2 de junio, solo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, tuvo la cortesía política de llamarlo para felicitarlo, lo mismo hicieron algunos funcionarios del Gobierno Federal, el resto de mandatarios no lo hizo, lo que reflejaría una falta de tacto político de gobernadores quienes llegaron gracias a la coalición que integraron Morena, PT y PES, pero con el empuje contundente de Andrés Manuel López Obrador.

Barbosa Huerta buscará diálogo con los mandatarios estatales, para atender diversos temas; por ejemplo, el de la seguridad, especialmente con estados colindantes con la entidad, pues los ciudadanos perciben alta incidencia delictiva especialmente con Veracruz y Morelos.

"Hable con Cuitláhuac y ya, el problema que en Morena no saben hacer política, eso también lo digo. Ya llegó un gobernador que va hacer política entre los gobernadores, pero todavía no tienen formas ni procedimientos. Yo hablé con Cuitláhuac, me hablaron otras personas del Gobierno Federal y demás, pero gobernadores no, yo los buscaré. Vamos a crear dinámicas para hablar del tema de seguridad pública", confesó a reporteros.

Actualmente, cuatro de las 32 entidades son gobernadas por personajes impulsados por la coalición "Juntos Haremos Historia", pero en próximas semanas tomarán protesta los ganadores de las contiendas de Puebla y Baja California, con el triunfo del pasado domingo.

En Chiapas gobierna Rutilo Escandón Cárdenas; en Tabasco, Adán Augusto López Hernández; en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; en Morelos, Cauhtémoc Blanco Bravo; en Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mientras que el pasado domingo logró el triunfo Jaime Bonilla Valdez, en Baja California, con ellos, Miguel Barbosa buscará diálogo y coordinación.

"Este ganso no se cansa"

Con la frase que utilizo en campaña "este ganso no se cansa", Miguel Barbosa Huerta se convertiría en el coordinador de gobernadores, ahora que la dirigencia nacional de Morena que encabeza Yeidckol Polevnzky Gurwitz, buscará la conformación de Asociaciones y Coordinaciones de Presidentes Municipales, Legisladores y Gobernadores, con el objetivo de que la ideología partidista se transforme en la forma de gobierno.

Tras haber derrotado al panismo en Puebla, ya que pocos fueron los morenovallistas que operaron en esta elección extraordinaria, el virtual gobernador precisó que cumplió con un papel importante durante la campaña electoral, pero también en el pasado proceso electoral ordinario 2018, cuando una de las encomiendas más fuertes era enfrentar a Moreno Valle.

"Siento que he cumplido con el papel que me tocaba jugar en este momento. Cumplí, cumplí, a pesar de muchas cosas cumplí, nunca me raje, nunca me abrí. Me enfrenté a todo, por eso esa palabra chistosa de que este ´Ganso no se cansa´, es cierto, es cierto, contra todo, aquí estoy. Cumplí y eso es lo que todos los poblanos van a ver: que nos tocó el papel que jugamos, teníamos que jugar un papel y lo jugamos, aquí está", precisó.

Sin gobierno de coalición

En su gabinete, dijo, no incluirá a personajes que en esta campaña electoral apoyaron a los candidatos del PRI, Alberto Jiménez Merino, y al abanderado del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, solo respetará los acuerdos hechos con Morena, PT y PVEM.

Es decir, no concretará gobierno de coalición o que su gabinete sea un pago de favores políticos como en su momento lo hizo Rafael Moreno Valle, sin embargo, reiteró que será abierto al diálogo incluso analizar las propuestas que impulsaron sus adversarios en la etapa de campañas.

"No estoy pensando en un gobierno de coalición. Estamos hablando de un diálogo político para una gobernanza y estabilidad y claro que asumiré varias propuestas de Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino", refirió.

Luis Miguel Barbosa afirmó que su forma de gobierno será diferente al trabajo que en su momento concretaron gobiernos del PRI o PAN, pues él no es élite y con esto garantizó que seguirá siendo verano a los ciudadanos, pues así lo reclaman y con ello atenderá las necesidades sociales.

Buscará radicar en la capital, pero no en Casa Puebla

La petición realizada por Luis Miguel Barbosa Huerta a su esposa, Rosario Orozco Caballero, quien se convertirá en agosto en la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) es buscar una vivienda, pues reiteró que no vivirá en Casa Puebla.

La propuesta es convertir a Casa Puebla en el Instituto de Pueblos Originarios y recuperar el antiguo Palacio de Gobierno ubicado en la Avenida Reforma, mientras que para los actos de cívicos ocupará el Salón de Protocolos ubicado en Juan de Palafox y Mendoza, mientras que las visitas serán recibidas en el despacho del Centro Integral de Servicios.

El virtual gobernador precisó que su gobierno será inspirado en el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, a quien le dedicó su triunfo electoral.