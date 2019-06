AMLO tras arresto de líder de la Luz del Mundo: ‘Tengo mi conciencia tranquila’

Destacó que en Bellas Artes desconocían las acusaciones en su contra.

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró tener la conciencia tranquila, luego del arresto en Estados Unidos de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo, por presunto abuso sexual y pornografía infantil.

López Obrador insistió en que en el Palacio de Bellas Artes se desconocían las acusaciones en contra del líder de la Luz del Mundo.

“No sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje, lo que sí es que tengo mi conciencia tranquila, soy partidario de la tolerancia. Independientemente de si se les rentó o no el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, no había información sobre las acusaciones, lo que pasó ayer".