PRD va en contra de la despenalización del aborto

Los diputados locales Armando García y Liliana Luna se pronunciaron en contra de la iniciativa en la que su partido fue pionero.

Los diputados Armando García Avendaño y Liliana Luna Aguirre con un pañuelo azul en sus curules dieron a conocer que no votarán a favor de la despenalización del aborto, ni de la reforma a la Ley de Salud que permitiría abortos gratuitos en Puebla.

A pesar de que no se llegó a la presentación del punto 17, donde la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, presentaría otra iniciativa para modificar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, entre ellas que el aborto cuando sea legal se practique de manera gratuita, nuevamente se dio la presencia de los pañuelos.

Aunque existen dos iniciativas presentadas en legislaciones pasadas por el Partido de la Revolución Democrática para la despenalización, los dos integrantes de la bancada sumaron su respaldo al Frente por la Familia, que está en contra del aborto y en sus curules colocaron los pañuelos en contra de la iniciativa.

En la reforma se armonizaría con la legislación de la Ciudad de México que se aprobó desde el año 2007 y habría un capítulo VIII referente a la interrupción legal del embarazo, el cual incluiría lo siguiente:

Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal de Puebla, cuando la mujer interesada así lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación.

El diputado “mocho”

Los legisladores se suman a la postura adoptada por entonces diputado electo del Partido de la Revolución Democrática, Julián Rendón Tapia, quien en el 2013 se pronunció en contra de que en la agenda legislativa se discutiera la despenalización del aborto y declaró que estaba en contra de su práctica y consideró que no era prioritario discutir el tema de las sociedades de convivencia.

“Mira lo del aborto en lo particular estoy en contra del aborto, yo creo que nadie en su sano juicio puede estar a favor del aborto hay que ver hay que manejarlo dese otro punto de vista…en el tema de las sociedades en convivencia son contratos, yo respeto la decisión que tomen las personas para desarrollar su vida no estoy a favor no en contra yo respeto”, expresó.

El frente panista

En tanto, los diputados locales del PAN encabezaron un frente para impedir que desde el Congreso del Estado de Puebla se despenalice el aborto, ya que siempre se han manifestado a favor de la vida.

En la sesión plenaria portaron un pin con forma de feto, una vez que en la antesala está la propuesta de la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, con la cual busca no criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Además, los legisladores de Acción Nacional repartieron una tarjeta con la imagen de un bebé y la siguiente leyenda: “Protégeme, quiéreme, defiéndeme… Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre, y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo secreto. Salmos 139: 13,15”.

En entrevista, el diputado panista Raúl Espinosa Martínez reiteró su rechazo para despenalizar esta práctica, incluso recordó que legisladores de otras bancadas se han manifestado a favor de la vida.

“En Acción Nacional estamos a favor de la vida, nos hemos puesto de acuerdo y henos incluso tenido capacitaciones para poder obtener los argumentos para defender la vida en Acción Nacional estamos a favor de la vida”.

En el pleno la diputada de Morena Cristina Tello Rosas -quien en semanas pasadas fue llamada como #LadyMataPerros- repartió en el recinto legislativo pañuelos azules, como muestra de rechazo a la despenalización del aborto.

Aprueban reforma de paridad

En la sesión se aprobó la reforma político-electoral para garantizar la paridad de género horizontal y vertical en la asignación dentro de la administración federal, estatal y municipal, así como en los tres poderes de gobierno.

Los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias fijaron su postura sobre la iniciativa previamente aprobada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La presidenta del grupo colegiado, Vianey García Romero, destacó que esta adecuación a la legislación vigente permitirá seguir avanzando en la construcción de una igualdad salarial y de cargos entre hombres y mujeres.

Expresó que a pesar que Puebla no quedó dentro de los 17 Congreso que se necesitan para la promulgación de esta reforma a nivel nacional era importante que la LX Legislatura de Puebla se pronunciara al respecto y demostrara su compromiso con la equidad de género.

García Romero aseguró que este fue un paso más en la lucha de las mujeres por conseguir igualdad de condiciones para competir con el género masculino y lograr espacios dentro de la administración pública.