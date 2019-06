Ofrecerá SCT detalles sobre accidente aéreo de Martha Erika: Jiménez Espriú

Indicó que probablemente el avance se ofrecerá a la opinión pública la próxima semana.

En breve se informarán los avances de la investigación sobre el accidente aéreo en donde murieron la gobernadora de Puebla y su esposo, Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, respectivamente, informó el secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú.

Entrevistado previo a su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que probablemente el avance se ofrecerá a la opinión pública la próxima semana.

"Sí, también hay avances sobre las investigaciones del desplome del helicóptero y muy probablemente se den a conocer la semana próxima", comentó.

Sobre el juicio de amparo para evitar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, Jiménez Espriú consideró que la demanda judicial no tiene un impacto real en el proyecto pues "aún no se ha iniciado".

“Yo supongo que no, porque es un amparo que pretende la suspensión de obras que no están iniciadas o sea que, no tiene por qué suspenderse algo que no se ha iniciado”, dijo.

Jiménez Espriú agregó que probablemente a finales del mes de junio de este año se podrá contar con el estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y en seguida podrán iniciarse las sobras del nuevo aeropuerto alterno de la Ciudad de México.