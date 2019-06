La cultura de la adoración al poder público en el país debe terminar: Miguel Barbosa

El ganador de la elección del pasado domingo 2 de junio concretó la reunión con integrantes del Poder Judicial, donde estuvieron presentes 22 de 25 magistrados.

El virtual gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se reunió con magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ante quienes dijo estar convencido de que “la cultura de la adoración al Poder Público en el país debe terminar”. Refirió que en el estado debe existir el equilibrio: pesos y contrapesos, para que el sistema funcione, pero además puntualizo que él no generará “condiciones de presión” en contra de los juzgadores ni en contra de los ciudadanos, pues la persecución terminó.

El ganador de la elección del pasado domingo 2 de junio concretó la reunión con integrantes del Poder Judicial, este miércoles, estuvieron presentes 22 de 25 magistrados, ante quienes dijo que “la cultura de adoración al poder público en el país debe terminar, no podemos caminar ya en la historia política que se va ir escribiendo con esta nueva forma de hacer política, formas nuevas de hacer política y todo el tiempo estamos siendo evaluados”, dijo.

Agregó que un buen gobierno funciona con el respeto a la autonomía del otro, pero además con coordinación se avanza en temas que a los ciudadanos interesa, por lo que la justicia debe ser impartida de manera responsable, sin presiones.

“Un gobierno es un gobierno que está integrado no solo por el Poder Ejecutivo, sino por el Legislativo y Judicial. Cuando los tres poderes funcionan, un gobierno es mejor calificado, espero compartir con ustedes, integrantes del Poder Judicial un momento protagónico, estelar de la vida política del estado”, refirió.

Barbosa Huerta insistió en la importancia de la autonomía del Poder Judicial, pues no debe ejercer presión política en contra de nadie, la ley se debe aplicar como corresponde y como lo marca la Constitución Política, por lo que se comprometió apoyar su trabajo “respetando y dejando que se ejerza la función de decir, la ley se aplique de manera independiente”, dijo.





Gobernador no impondrá a magistrados

Durante la reunión, en la que magistrados manifestaron su preocupación en temas de presupuesto, mientras el próximo mandatario estatal dijo que no será él quien imponga a magistrados o presidentes del Poder Judicial, como lo hicieron anteriores gobernantes.

“No seré el gobernador que lleve mi voluntad al TSJ, para imponer a un presidente del TSJ o presidenta, no seré yo quien provoque condiciones de presión a ninguno de ustedes”, dijo.

Aseguró que tiene una “visión republicana” y en ese sentido los poderes públicos deben tener formas en el ejercicio, agregó que “ninguna villanía desde el estado, lo hablo porque luego desde la política se quiere perseguir a personas por asuntos de origen político, se quieren beneficiar a las élites del poder”, sostuvo.

Ya en entrevista, el candidato ganador de la elección del pasado domingo refirió que no prevé enviar iniciativas al Congreso del Estado para remover a los magistrados de sus responsabilidades, pues es un Poder Judicial, autónomo.

“No estoy tomando ninguna posición porque el Poder Judicial es autónomo, independiente y ellos deciden cómo está la integración de su pleno. Va haber pleno respeto al Poder Judicial, cuando yo lo sea garantizará la autonomía, independencia de los órganos del Poder Judicial. Son nombrados por el Congreso local están en funciones y tienen solidez e sus nombramientos y no me voy a meter, no tengo facultades para removerlos”, dijo.

En tanto que, esta misma semana se puede concretar la reunión con diputadas y diputados locales, después del cabildeo que inició el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, con la totalidad de congresistas.