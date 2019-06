Ni libertinaje ni penalizar a la mujer, señala Biestro Medinilla respecto al aborto

Refirió que las y los ciudadanos no pueden cerrar los ojos y estar en contra de la educación sexual.

El Poder Legislativo será muy responsable al abordar las reformas al Código Penal que propuso la coordinadora del PRI Rocío García Olmedo, quien intenta disminuir la sanción a las mujeres cuando interrumpan su embarazo, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, quien se manifestó en contra "del libertinaje y de penalizar a las mujeres por abortar".

Entrevistado por Intolerancia Diario, el legislador local sostuvo que la propuesta que presentó la semana pasada la diputado Rocío García Olmedo es analizada por las cuatro comisiones a las que fue turnado el documento, pero toda reforma que se pretenda debe salir bien analizada, consensada y se debe respetar los derechos humanos de las personas.

El diputado fue claro en su postura: "nadie está a favor del aborto, pues lo que se está buscando es que no se castigue y se penalice a la mujer como se está haciendo. El punto aquí y la propuesta original es que en lugar de que haya una sanción de cárcel sea por trabajo comunitario", señaló.

La diputada Rocío García Olmedo propuso que las mujeres puedan ser sancionadas con 100 hasta 300 días de trabajo comunitario, cuando interrumpan su embarazo después de las 12 semanas, pues actualmente el Código Penal otorga hasta un año de cárcel a quienes interrumpan su embarazo.

El tema que fue turnado a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión de la Familia y la Niñez, a la de Derechos Humanos y la Comisión de Salud es analizado, pero no hay fecha en la que puedan sesionar las y los diputados al respecto.

Biestro Medinilla, señaló que se trata de un tema complejo; sin embargo, en "un Sistema Republicano no se pueden imponer las creencias de solo un sector, creo que debe haber libertad, debe haber mucha más educación sexual, no puede uno cerrar los ojos nada más prohibiendo el aborto, en una sociedad como la Mexicana, conservadora que señala en muchas ocasiones a una madre soltera, que la quiere estigmatizar, sabemos la problemática que hay, no podemos cerrar los ojos ante toda la cantidad de abortos clandestinos o que se hacen en la Ciudad de México para quien puede pagarlos", dijo.

A su vez, refirió que las y los ciudadanos no pueden cerrar los ojos y estar en contra de la educación sexual "ver cuando en un semáforo o en cualquier crucero hay un padre o madre con tres o cuatro hijos que no pueden mantener porque no recibieron ningún tipo de educación porque estamos atrasados en ese tema", dijo.

El presidente del Congreso del estado, refirió que todos los sectores de la sociedad tienen que ser escuchados en este tema, por lo que cada diputado y diputada tienen que actuar con responsabilidad pues se trata de respetar los derechos humanos de todas las personas.

La iniciativa

Fue el pasado 27 de mayo cuando la diputada del PRI, Rocío García Olmedo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal con lo que se intenta reformar los artículos 339, 340, 341, y 342, los que busca cambiar conceptos y reducir sanciones a mujeres.

"Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima semana de gestación (...) El aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer embarazada. En este caso el delito de aborto podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos en el artículo 94 de este Código", señala parte de las modificaciones.

Además, el documento precisa que "se impondrán de tres a seis meses de prisión, o de cien a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, una vez que hubieren transcurrido las primeras doce semanas del embarazo", señala el texto.

Diputados a favor y en contra

Las y los diputados están divididos en este tema, pues los cuatro legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, Mónica Rodríguez, Oswaldo Jiménez, Raúl Espinosa y Liliana Rodríguez están en contra, pero a estos se han sumado diputados sin partido como Héctor Alonso Granados, además de morenista se como la legisladora Cristina Tello.

Quienes se han manifestado a favor son Gabriel Biestro, Fernando Jara, Vianey García, Tonantzin Fernández, Maricarmen Cabrera y Estefania Rodríguez, por mencionar algunos.