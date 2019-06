A través de redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en el que un grupo de hombres da un ‘pastelazo’ a un león.

Al inicio de la grabación, los hombres cantan junto al león pero segundos más tarde, uno golpea en la cara con un pastel.

Mientras, el felino recostado al momento de la agresión, solo trata de limpiarse la crema pastelera de sus ojos y parece estar espantado mientras los sujetos se burlan de él y le huyen creyendo que respondería agresivamente.

Each and every person in this video needs to have cake thrown in their face, every hour on the hour, for the rest of their lives. Why is it so hard to #BeKindToAnimals? pic.twitter.com/JT0QSfEMLd