En próximas semanas habrá cambio en la vocalía local del Instituto Nacional Electoral (INE), pues la encomienda de Joaquín Rubio Sánchez concluirá con la entrega de constancia, la siguiente semana, del virtual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta. En términos generales, el funcionario electoral dijo que se trató de una elección positiva en esta experiencia histórica que tuvo el órgano electoral nacional cuando decidió la asunción de la elección.

Salvo el incidente ocurrido en Ahuazotepec, calificó el proceso electoral como positivo, aunque reconoció que hace falta más trabajo entre los partidos políticos, la sociedad civil, los gobiernos y los órganos electorales para convencer a los ciudadanos de salir a votar.

Consideró que la apatía de los ciudadanos se debe a las promesas incumplidas de los gobiernos, a las acusaciones mutuas de partidos políticos y a un desinterés propio de los electores, por lo que deben ser las instituciones académicas las que realicen un análisis del proceso electoral extraordinario en Puebla.

La decisión del INE de atraer la elección, desde el pasado 6 de febrero fue histórica, consideró el funcionario electoral, pues ante un contexto político complejo que se vivía en el estado lo mejor fue la atracción de las elecciones extraordinarias en cinco municipios y en el gobierno del estado.

"Hubo una buena coordinación con las autoridades de seguridad y tuvimos una buena relación con los partidos políticos que nos permitieron los resultados que tuvimos el documento, ese pequeño asunto que lamentablemente costo unas vidas, de ahí todo estuvo en paz, lástima que hubo muy poca participación y ese es un problema que tenemos que ver más adelante, el por qué de la tan baja participación, pero no fue un tema exclusivo de Puebla fue en las seis entidades, incluso hubo una entidad en la que hubo solo 22 por ciento", dijo.

Insistió en que la apatía de los ciudadanos se debe a la falta de cumplimiento en sus promesas de las autoridades, al hartazgo de la sociedad porque no se resuelven problemas básicos, pero también influyen los partidos políticos, por lo que a partir de ahora el INE tiene que trabajar con esfuerzo para convencer a los ciudadanos de la importancia de los procesos electorales y la contratación de las autoridades.

"Hay muchas cosas, desde partidos, desde quien ejerce el gobierno e incumple sus promesas, son muchas cosas, tendríamos que hacer un estudio, análisis. De los académicos, qué pasó o por qué no llamaron tanto la atención en estas elecciones. A nosotros nos corresponde eso, cuando voy a comprar o algo a mí me llama la atención lo que voy a comprar, hay que ver los candidatos, los proyectos, las propuestas, esta cuestión de alta letigiosidad tiene que ver para que la gente diga que se están peleando y seguimos en lo mismo y por qué mejor no nos vamos a proyectos que van a solucionar los problemas que tenemos en el país, son muchos los factores", señaló.