Señala INE que credenciales con terminación 18 ya no serán funcionales

Un total de 233 mil 783 credenciales de elector deben ser renovadas, pues tienen la terminación 18 y ya no son válidas ni como documento oficial.

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó a los ciudadanos a cambiar su credencial de elector con terminación 18, pues éstas ya no serán vigentes para trámites oficiales, se tiene un total de 233 mil 783 credenciales con está terminación y que deben ser renovadas; además el vocal ejecutivo del registro federal de electores, Carlos Montero Catalán anunció que 8 mil 904 credenciales se encuentran disponibles en los módulos, para aquellos ciudadanos que cambiaron de datos o la tramitaron y que no fueron recogidas hasta antes del 10 de abril.

En entrevista, el funcionario electoral informó que a partir del día 3 de junio la Dirección Ejecutiva del INE está dando el trámite correspondiente para dar de baja las credenciales que tienen la terminación 18 y que solo fueron útiles para los procesos electorales ordinario y extraordinario que se llevaron a cabo en Puebla.

"Se hace una atenta invitación aquellos ciudadanos que tengan credenciales para votar con terminación 18 para que acuda a los módulos a solicitar su reemplazo o su reincorporación al padrón electoral con la finalidad de que cuenten con un documento válido para votar y para identificarse, ya que estas credenciales con terminación 18 ya no son validas para hacer los diferentes trámites personales que necesita la ciudadanía", dijo el funcionario electoral.

Carlos Montero Catalán informó que están disponibles 48 módulos de los que 25 son itinerantes, es decir, que se instalan en las diferentes comunidades del estado, con el objetivo de que los ciudadanos acudan a realizar sus trámites de nuevas credenciales, actualización o cambio de datos.

El funcionario electoral recordó que las credenciales con terminación 18 solo servirían para el proceso electoral del año pasado, pero ante las circunstancias políticas por las que atravesó Puebla, el INE determinó que estas credenciales servirían para este proceso electoral extraordinario, por lo que los ciudadanos ya pueden realizar sus trámites correspondientes.

"Las credenciales para votar con terminación 18 de aquellas entidades que tuvieran proceso local electoral local ordinario o extraordinario, como el caso de puebla, tendrían vigencia hasta el día de la jornada electoral y al día siguiente estas credenciales serían dadas de baja del padrón electoral y de la lista nominal, en total tenemos 233 mil 783 credenciales con terminación 18", refirió.

Resguarda INE 8 mil 904 credenciales

Por otra parte, Carlos Montero Catalán informó que el pasado 11 de abril, fueron resguardadas 8 mil 904 credenciales de elector las que los ciudadanos tramitaron pero no tuvieron cambio de datos, también se incluye nuevos trámites de jóvenes que cumplieron 18 años de edad y que por alguna razón no las recogieron.

Detalló que el pasado 10 de abril fue el último día para que las ciudadanas y los ciudadanos poblanos recogieran sus credenciales para votar producto de los trámites de actualización al padrón electoral, es decir, trámites por inscripción, cambio de domicilios, cambios de datos, aquellos ciudadanos que no recogieron sus credenciales para votar fueron resguardadas sus credenciales a partir del día 11 con la finalidad de brindar certeza a la jornada electoral y que no hubiera la posibilidad y la sospecha de que esas credenciales pudieron haber sido más utilizadas.

"En ese sentido fueron resguardadas y total de 6 mil 688 credenciales para votar mismas que el día 3 de junio, mismas que fueron retiradas de resguardo, a partir del día 4 estamos distribuyendo esas credenciales, recordar que el INE llevó a cabo en este proceso electoral los trámites de reimpresión, a partir del 11 de abril y hasta el 20 de mayo que no implicarán cambio alguno de los datos del ciudadano, esas credenciales de reimpresión estuvieron a disposición de los ciudadanos hasta el 31 de mayo, con la finalidad de que votarán el día de las elecciones del domingo pasado, quien no recogió esas credenciales d reimpresión esas credenciales fueron resguardadas 2 mil 216 credenciales resguardadas por reimpresión", indicó.

Montero Catalán invitó a los ciudadanos a que recojan las credenciales de elector en el módulo en el cual realizaron el trámite correspondiente, pues se trata de un documento fiscal que se solicita para hacer cualquier trámite personal, no sólo para los procesos electorales.

Finalmente, Montero Catalán informó que llevará a cabo una campaña intensa de difusión para que los electores tomen con seriedad y den importancia al trámite de credenciales de elector, ya que se trata de un documento oficial con el que pueden realizar trámites personales.