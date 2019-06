Genoveva Huerta, la única presidenta que festeja la derrota de su candidato

Algunos panistas quieren mantener la tradición del “Ya merito”.

Tras haber ganado el Partido Acción Nacional (PAN) tres veces la gubernatura de Puebla, la presidenta estatal, Genoveva Huerta Villegas ahora en un caso extraordinario festeja que se haya perdido la elección extraordinaria del 2 de junio, y se demuestra que el artífice de los triunfos fue Rafael Moreno Valle, sostuvo el diputado local, Marcelo García Almaguer.

En entrevista indicó que a una semana del proceso electoral hay que hacer un llamado a todos los partidos políticos en donde se ve que la gente no ha visto resultados no solo en las cuestiones municipales sino por parte de los institutos que no logran cristalizar las aspiraciones que la gente y la ciudadanía tienen, mismas que reclaman tranquilidad, y resultados inmediatos.

Señaló que lo que vio el 2 de junio es un gran llamado de atención a los partidos políticos, ya que o se reinventan o van a sufrir el voto de castigo en el 2021.

Comentó que en algunos municipios la gente manifestó su voluntad y demanda mejores servicios públicos, seguridad, pero sobre todo quieren que se restaure el equilibrio entre el desarrollo, el trabajo económico, y los servicios de calidad.

García Almaguer indicó que al hacer el análisis numérico de los diferentes partidos políticos se ve que solo dos tuvieron un desempeño interesante que sobresale de la norma, y muestra que tuvieron mejor capacidad de organización como lo fueron los partidos Del Trabajo, y Verde Ecologista.

A Genoveva le quedó grande la presidencia

Del partido en el que militó junto con Rafael Moreno Valle, comentó que en el caso del Partido Acción Nacional, a Genoveva Huerta Villegas le quedó grande el rol de dirigente, “es la primera vez que veo que un dirigente celebra haber perdido la mayoría de los municipios, y eso significa que el PAN regresa al estado que siempre había tenido, y era el del ya merito porque no son contundentes y se ve que no son expertos en ganar en ganar elecciones sino administrar derrotas con ánimos triunfalistas”.

Recordó su salida del PAN, luego de participar en 16 procesos electorales, entre nacionales, estatales y municipales, y se ha visto cómo la comunicación política ha evolucionado, no sólo el advenimiento de las nuevas plataformas como lo son las redes sociales, sino de cómo ganar y organizar un movimiento.

Precisó que no se necesita un software o un sistema que organice a la gente, pues al final del día las elecciones se ganan con oficio, organización, y no de un aparato tecnológico para ganar las elecciones.

“Lo que se requiere es alinear la constelación de candidatos, de movimientos, de organización, y ser cuidadosos en la selección del candidato”.

Sobre qué le faltó al Partido Acción Nacional para ganar la elección, el hoy diputado local indicó “le faltó Moreno Valle”.

Aclaró que no son contundentes “de qué les sirve manejar bien la jugada si no se mete el gol, se trata de cristalizar y lograr el triunfo. En las elecciones se pierde o se gana y en Puebla claramente perdieron, y veo esfuerzos de Acción Nacional en otros estados donde pudieron detener la ola de Morena”.

La renuncia el PAN

El pasado 5 de febrero Marcelo García Almaguer, uno de los personajes más cercanos a Rafael Moreno Valle desde que llegó a la Secretaría de Finanzas, renunció a su militancia panista que cerca de 13 años, luego de las decisiones que tomó la dirigencia estatal que encabeza Genoveva Huerta Villegas, la cual lo removió como coordinador de la bancada en el Congreso del Estado.

A través su cuenta de Twitter, García Almaguer, presentó un video en el que acusa que al igual que las dirigencia estatal, la nacional no ha sabido llevar el rumbo del partido ni entender lo que ocurre en Puebla.

En la grabación de dos minutos con nueve segundos, también lamentó la postura asumida por algunos panistas.

“Hoy quienes se ostentan como dirigentes navegan sobre los restos del proyecto que los militantes y los ciudadanos tardamos años en construir, años de lucha, años de esfuerzo que hoy pretenden utilizar para dar voz a posiciones extremas sin visión de estado”.

Acusó a las dirigencias nacional y estatal, encabezadas por Marko Cortés Mendoza y Genoveva Huerta Villegas, respectivamente, de aprovechar la estructura del albiazul.