Regresa el cantante brasileño Daniel Boaventura con lo mejor de sus éxitos

Se presentará en concierto el sábado 24 de agosto a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano.

Como parte de una exclusiva y pequeña gira por México, el famoso cantante y actor brasileño Daniel Boaventura regresa por segunda ocasión a Puebla, para presentarse en concierto el Auditorio Metropolitano el sábado 24 de agosto a las 20:30 horas.

Recordando la primera vez que estuvo en la Angelópolis, fue un 25 de agosto del año pasado, también en aquella ocasión se presentó en Auditorio Metropolitano con una gran aceptación y ahora en esta segunda vista a un año de la primera, repite en la misma sede en esta corta gira por nuestro país, donde también estará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 17 de agosto y el Auditorio Pabellón de Monterrey.

Toma nota

Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del lugar sede o en el sistema electrónico de Súper boletos en localidades de: Zona Gran Vip $2,000, Vip 1 $1,500, Vip 2 $1,450, Preferente $1,250, Luneta central y Minusválidos $900, Lunetas laterales $700 pesos respectivamente.

De su concierto

Acompañado de sus músicos y coros (15 artistas en escena), Daniel ofrecerá un recital de aproximadamente 90 minutos, en una noche de gala al sonido de grandes éxitos que rescatan buenas memorias y provocan agradables sensaciones, deleitando a los presentes con melodías en inglés, portugués, italiano y español.

En el concierto presentará su reciente disco grabado en vivo, pero también aderezará el show con canciones de otros discos, lo que hará que los presentes escuchen un gran repertorio de ritmos como rock, R&B, Bossa Nova y Big Band.

Hay que decir que desde la primera canción en sus conciertos, Boaventura logra cautivar a su audiencia a través de su inigualable interpretación de grandes canciones que se han hecho famosas a través de los años, interpretando clásicos de Frank Sinatra, de Earth Wind & Fire, Elton John, Barry White, ABBA, pero también de Alejandro Sanz, Luis Miguel, boleros famosos, así como conocidas canciones de Maroon 5, Bruno Mars y Justin Timberlake; gracias a que su versatilidad y gran voz le permiten interpretar magistralmente en diferentes idiomas.

Así el repertorio del barítono incluirá canciones como: Quizá Quizá Quizá, I’Ve Got You Under My Skin (tema eternizado por Frank Sinatra y a quien admira el intérprete), Corazón Partío, Garota de Ipanema, Bésame mucho, La Barca, El día que me quieras, Sao Paulo, Sao Paulo entre otros.

El dato

Boaventura nació el 19 de mayo de 1970 en Brasil. En nuestro país ha logrado conquistar al público gracias a su interpretación y sensibilidad al cantar, en 2015 grabó el tema Quizás, quizás, quizás, a dueto con el cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, a quien ha invitado a cantar con él en algunas de sus presentaciones. El artista tiene un disco titulado “Daniel Boaventura lanza DVD en Vivo en México”, material con canciones en inglés, portugués y español, disco bajo el sello discográfico de Sony Music México, el cual fue grabado desde el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México en octubre de 2017.

De su trayectoria

Con una carrera de 25 años como cantante, actor de teatro, de cine y TV, así como productor de obras musicales en su natal Brasil, Boaventura es un artista multimedia y multifacético. Entre sus trabajos como actor están 22 teleseries, 4 películas y 14 obras de teatro, entre estas La Bella y la Bestia, Víctor Victoria, My Fair Lady, La Familia Addams, Evita, Chicago y recientemente dio vida al Capitán Garfio en Peter Pan.

En la música tiene importantes duetos con artistas como el mexicano Carlos Rivera, la italiana Filippa Giordano, los brasileños Kiara Sasso, Daniel Jobim, nieto de Tom Jobim, así como con Hebe Camargo, conocida como La Reina de la TV brasileña con quien le podemos escuchar la virtuosa y educada voz que posee Daniel, así como con la holandesa Trijntje Oosterhuis.