El presidente Donald Trump agradeció hoy a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller Marcelo Ebrard, por concretar un acuerdo migratorio con Estados Unidos.

En un mensaje a través de Twitter, Trump destacó que se trató de un trabajo duro y largo entre las autoridades de ambos países.

“Me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con todos los muchos representantes de los Estados Unidos y México, por trabajar duro y por tanto tiempo para conseguir nuestro acuerdo completo sobre inmigración”, escribió el mandatario estadunidense.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed!