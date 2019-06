Aplaude Congreso de Puebla freno de aranceles, urge fomentar consumo local y búsqueda de nuevos mercados

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, consideró que para el siguiente año se debe aumentar considerablemente el presupuesto para el campo, como lo prometió Miguel Barbosa Huerta, próximo gobernador constitucional.

A pesar de que México y Estados Unidos llegaron acuerdos para la suspensión de los aranceles, el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, consideró que desde el estado se deben fomentar políticas públicas que ayuden al consumo local y que a que se busquen nuevos mercados para no sólo depender de las decisiones del país del norte, por lo que además de aumentar el presupuesto para el campo se debe legislar para acompañar a los empresarios poblanos, sobre todo porque Puebla es una de las principales entidades exportadoras.

En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Biestro Medinilla consideró que el presupuesto al campo debe aumentar por lo que una vez que se analice la Ley de Egresos, para el siguiente año se debe poner atención en el tema, tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo del próximo gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El diputado local dijo que además en las Leyes de Egresos y de Ingresos se debe valorar apoyar a los empresarios poblanos con el objetivo de que se fomente la derrama económica para la entidad.

"Lo que nosotros tenemos que ver es que efectivamente los empresarios, productores, exportadores hubieran sido los más más afectados, lo decía que el Congreso tiene que poner a disposición el trabajo para todo lo que se pueda requerir en materia legislativa, es decir, cómo podemos ante las secretarías, el poder ejecutivo, cómo podemos apresurar o alivianar la carga de productores o empresarios, cómo podemos promover como el tema de `Yo compro poblano´, promover la producción nacional, tenemos que apoyar en lo nacional, la producción de la actividad poblana", dijo.

El diputado local aplaudió que el Gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador, haya tenido la capacidad para negociar el tema de los aranceles, pero insistió que desde lo local, los gobiernos deben fomentar el apoyo al sector productivo.

"Lo primero es ver con las secretarías como podemos en un momento dado adecuar las leyes a este momento para que los productores y exportadores pueda ser más fácil este tramo que estamos viviendo, la cuestión de aranceles o una guerra comercial no es una cuestión que le toque a un gobierno local, las políticas y de la implementación es del Poder Ejecutivo y en el Legislativo tenemos que ver cómo poder aligerar la carga", dijo.

Van más recursos para el campo

Como lo prometió el candidato a gobernador y ganador de la elección extraordinaria del pasado 2 de junio, Luis Miguel Barbosa Huerta, el Congreso del Estado aumentará el presupuesto para el campo, pues aun cuando faltan varios meses para que se analice el Paquete Económico de 2020, fue uno de los compromisos de la siguiente administración y se debe cumplir a los productores.

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, señaló que se analizará la propuesta de presupuesto para el siguiente año, pero el dinero debe aumentar, especialmente cuando la entidad es una de las principales exportadoras.

"Sí, inclusive desde el presupuesto de este año que aumentamos 500 millones, había quedado en 800 millones, pero se separó Desarrollo Rural y otra ve quedó en 400, pero el punto aquí no es nada más aumentarlo sino en qué se va a aumentar, en qué proyectos se va a influir, buscar que no sólo el campo produzca más y que tenga mejores capacidades de riego, maquinaria, sino ver en cada zona específica que es lo que se necesita, cómo se le puede meter un valor agregado esta producción para que no nada más sea materia prima", dijo.

Coincidió con el presupuesto para el campo debe aumentar a por lo menos el 5 por ciento de los recursos anuales, ya que actualmente se otorga un raquítico presupuesto, pero este proyecto de apoyo al campo poblano será acompañado por las decisiones que tome el próximo mandatario local, Miguel Barbosa Huerta,

"El presupuesto se puede aumentar si tenemos un gobierno austero, si reducimos todo el gasto operativo y gasto corriente se puede destinar a otras cosas, es lo que ha dicho el presidente de la República y es la misma línea que trae el gobernador electo", dijo.

Morena aplaude la anulación de aranceles

En su oportunidad, el dirigente estatal de Morena, Mario Bracamonte González, aplaudió los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, pues el gobierno federal logró frenar este tema que intentó el presidente del país del norte.

Durante una reunión que este fin de semana llevó a cabo el líder morenista con militantes de su partido, dijo que "México ha ganado el pulso a los Estados Unidos en una negociación digna, inteligente, tenaz, sobre todo patriótica", sostuvo.

Los morenistas reconocieron que el gobierno estatal que entre en funciones el próximo mes de agosto tendrá grandes retos para apoyar a los productores poblanos y quienes en su mayoría exportan sus productos.