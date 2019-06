Administración de Trump dará a conocer detalles sobre acuerdo con México

Después de varios días de negociaciones, EU y México alcanzaron un acuerdo el viernes para evitar la amenaza de aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su administración dará a conocer detalles adicionales de su acuerdo con México sobre asuntos de inmigración que permitieron al país evitar los aranceles estadounidenses.



"Se acordaron algunas cosas no mencionadas en el comunicado de prensa de ayer, una en particular. Eso será anunciado en el momento oportuno", dijo Trump en una serie de tuits, sin dar detalles.



"Ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos de América, algo que no existió durante décadas", escribió el presidente, quien agregó que su administración "siempre puede volver" a la posición previa de imponer aranceles contra las importaciones mexicanas si eso no ocurre.



Después de varios días de negociaciones en Washington, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo el viernes para evitar la amenaza de aranceles a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes.



Como parte del acuerdo, México desplegará a la Guardia Nacional en todo el país para frenar la migración irregular, dando prioridad a su frontera sureña. Estados Unidos expandirá inmediatamente un programa para permitir a los solicitantes de asilo permanecer en México mientras se procesan sus casos legales.



The New York Times, que citó a funcionarios de ambos países familiarizados con las negociaciones, informó el sábado que el acuerdo consistió en gran parte en acciones que desde hace varios meses México ya había prometido tomar.



Sin embargo, Trump calificó al reporte como "otra información falsa". "Hemos estado tratando de obtener algunas de estas Acciones Fronterizas durante un largo tiempo, como lo han hecho otras administraciones, pero no habíamos sido capaces de obtenerlas, o de hacerlo completamente, sino hasta nuestro acuerdo firmado con México", dijo en tuits emitidos hoy.



"Tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer, de que serán muy cooperativos y que querrán que el trabajo se lleve a cabo apropiadamente", afirmó Trump.



Trump también indicó el sábado que México había acordado empezar a comprar de inmediato grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses, aunque eso no fue incluido en la Declaración Conjunta Estados Unidos-México emitida el viernes.



Tres funcionarios mexicanos declararon el sábado que no tenían conocimiento de algún acuerdo aparte en los trabajos y que el comercio agrícola no había sido discutido durante los tres días de negociaciones en Washington, informó Bloomberg.

Con información de Xinhua.